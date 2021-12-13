Осужденный экс-начальник станции в Волгоградской области заплатит в казну 670 тысяч рублей

Общество 13.12.2021 12:47
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13.12.2021 12:47
Взятка в размере 670 тысяч рублей, полученная бывшим начальником жд-станции Петров Вал в Волгоградской области Дмитрием Желтяковым, пополнит бюджет государства. Соответствующее решение вынес Иловлинский районный суд, удовлетворив иск Волгоградского транспортного прокурора, сообщает ИА «Высота 102».
На протяжении года, с марта 2016-го по апрель 2017-го, ныне осужденный за коррупцию Желтяков получил от директора ООО «Спектр» серию взяток. За эти деньги он организовывал быстрый и бесперебойный процесс подачи и уборки вагонов с грузом на подъездные пути, арендуемые фирмой. Иловлинский районный суд признал данные сделки ничтожными, и по закону всё полученное в результате таких сделок должно быть взыскано в доход государства.
Участвовать в заседании отбывающий наказание Желтяков не стал, отказавшись от видеоконференцсвязи. Адвокат взяточника возражал против взыскания со своего подзащитного денег в пользу государства, поскольку «приговором Камышинского городского суда Волгоградской области … уже была применена дополнительная мера ответственности в виде штрафа, включающего в себя сумму взятки». Однако судья отклонил этот довод, поскольку последствия недействительных сделок не могут быть равнозначными штрафу как виду уголовного наказания.
Напомним, в мае 2021 года Камышинский городской суд приговорил бывшего начальника железнодорожной станции Петров Вал к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 3,5 млн рублей. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет.
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