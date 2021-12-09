Коронавирус убил еще 35 жителей Волгоградской области





В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 35 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, всего в регионе уже 4902 человека скончались от этой инфекции.

В то де время заболеваемость коронавирусом снизилась до 401 человека. Таковы итоги минувших суток. Заболеваемость COVID-19 идет на спад на протяжении последних недель. Хотя смертность остается высокой.



