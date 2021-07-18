Общество

ВККС определилась с кандидатурой председателя арбитражного суда Волгоградской области

Общество 18.07.2021 14:25
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18.07.2021 14:25


На должность председателя арбитражного суда Волгоградской области на новый срок рекомендован действующий руководитель Виктор Романов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), такое решение принято на пятом заседании Высшей квалифколлегии, которое состоялось с 12 по 15 июля в Москве.
Виктор Романов, напомним, был назначен Указом президента РФ на должность председателя арбитражного суда Волгоградской области в ноябре 2015 года на шестилетний срок. В этом году срок его полномочий заканчивается.
Фото из архива «Высоты 102»

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