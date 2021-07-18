ВККС определилась с кандидатурой председателя арбитражного суда Волгоградской области

Общество 18.07.2021 14:25
0
18.07.2021 14:25
На должность председателя арбитражного суда Волгоградской области на новый срок рекомендован действующий руководитель Виктор Романов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальное сообщение Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), такое решение принято на пятом заседании Высшей квалифколлегии, которое состоялось с 12 по 15 июля в Москве.
Виктор Романов, напомним, был назначен Указом президента РФ на должность председателя арбитражного суда Волгоградской области в ноябре 2015 года на шестилетний срок. В этом году срок его полномочий заканчивается.
Фото из архива «Высоты 102»
Реклама
Юг выжигает: осадки обещают только в Волгоградской области18.07.2021 10:37
Общество 18.07.2021 10:37
Гостям Волгограда вручат светящиеся 3D-скульптуры «Родины-матери»18.07.2021 09:04
Общество 18.07.2021 09:04
Чиновники в обезвоженных городах и поселках Волгоградской области расписались в бессилии17.07.2021 18:33
Общество 17.07.2021 18:33
Вредные бактерии нашли в мясе в Волгоградской области17.07.2021 17:29
Общество 17.07.2021 17:29
О начале Сталинградской битвы волгоградцам расскажут в онлайн-формате17.07.2021 16:00
Общество 17.07.2021 16:00
С тазами и ковшиками: зачем волгоградцам отключают горячую воду на две недели17.07.2021 15:19
Общество 17.07.2021 15:19
Волгоградские волонтеры собирают макулатуру ради спасения малыша со СМА17.07.2021 11:37
Общество 17.07.2021 11:37
Испепеляющую жару и грозы пообещали на выходных в Волгоградской области17.07.2021 09:14
Общество 17.07.2021 09:14
Улицу Чуйкова в Волгограде снова перекроют на выходные16.07.2021 21:20
Общество 16.07.2021 21:20
Пустырь на Семи ветрах в Волгограде не будут застраивать небоскребами16.07.2021 20:54
Общество 16.07.2021 20:54
Стадион «Трактор» в Волгограде сравняют с землей до конца года16.07.2021 19:15
Общество 16.07.2021 19:15
Внимание, каракурты!: ядовитые пауки покусали 12 жителей Волгоградской области16.07.2021 12:43
Общество 16.07.2021 12:43
Волгоградское УФАС требует от «Метроэлектротранса» возврата имущества16.07.2021 12:24
Общество 16.07.2021 12:24
Парк Героев откроет новую страницу истории Котельниково16.07.2021 10:26
Общество 16.07.2021 10:26
«Мы всеми брошенные»: жители Жилгородка в Волгограде взмолились о школе, поликлинике и дорогах15.07.2021 19:13
Общество 15.07.2021 19:13
Реклама