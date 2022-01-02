Общество

В сельской школе Волгоградской области выяснили судьбу военного летчика и воздушного стрелка

Общество 02.01.2022 16:00
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02.01.2022 16:00


Одним из важных достижений прошедшего 2021 года школьники и педагоги Куликовской средней школы Новониколаевского района Волгоградской области считают завершение многолетней поисковой работы, в результате которой им удалось восстановить имя летчика, памятник которому много лет стоит в их хуторе. Как сообщила ИА «Высота 102» директор школы, руководитель школьного музея Ольга Перегудова, десятилетия на обелиске значилась совсем другая фамилия, а вот настоящее имя летчика и второго члена экипажа – воздушного стрелка – стало известно только сегодня.  

Случай с летчиком помнят старожилы хутора Куликовский. Александр Владимирович Донсков, бывший учитель труда, передал письменные записи воспоминаний своей матери: «Декабрь 1942 года. К вечеру, на закате солнца, практически над нашим домом пролетел советский самолет по направлению от села «Серпа и Молота» на хутор Бакланы. Мотор работал с перебоями, и, как узнали потом, он врезался в берег и разбился. Летчик был сильно ранен и вскоре умер. Похоронили его в центре хутора Куликовского, перед магазином, где похоронен Ерема Валов, первый председатель колхоза».
Из документов Центрального архива Министерства обороны: «843 штурмовой авиационный полк входил в состав 267 штурмовой авиационной дивизии и в период с 11 по 28 декабря 1942 года дислоцировался на аэродроме Рогожин Сталинградской области. …В течение дня производил бомбардировочно-штурмовые удары по отходящим войскам противника на дороге Кружилин, Верхний Грачевский…  …19.12.42. не вернулся с боевого задания командир звена младший лейтенант Квасников Сергей Иванович и с ним воздушный стрелок Григорьев Николай Захарович. …Согласно именному списку безвозвратных потерь личного состава частей 1 смешанного авиакорпуса с 20 декабря 1942 по 1 января 1943 года летчик, младший лейтенант Квасников Сергей Иванович, командир звена 843  штурмового авиационного полка 1 смешанного авиакорпуса 17 Воздушной Армии погиб при катастрофе 19.12.42 г., похоронен х. Куликовском, Сталинградской области».

«В нашем небольшом хуторе лейтенант Квасников обрел вечный покой и память. А было ему всего 24 года. Семьи и детей завести не успел. Осталась у него родная сестра Пелагея, которая все годы ждала его, - рассказывает Ольга Перегудова. – Жила она в Ольховском районе, деревне Рыбино. Однажды ей приснился странный сон, о котором нам рассказал ее сын Валерий. Снилось Пелагее, что лежит её брат в могиле под чужой фамилией. Перед смертью просила привезти землю на её могилу. Чтобы она знала, что брата нашли и память о нем жива». 


По словам Ольги Васильевны, не так давно в хутор приезжали родственники младшего лейтенанта Квасникова. Племянник летчика Валерий Бгатов сообщил, что Пелагея Ивановна была Сергею вместо матери, его родители рано умерли. А она его выучила. Он закончил Сталинградское военное авиационное училище, проходил курсы усовершенствования командного состава в Липецке. Сохранились фотографии, конспекты лекций. На фото 1939 года запечатлена группа летчиков, в судьбу каждого из которых ворвется война. Каждый станет на защиту своего Отечества, и лишь немногие доживут до Великой Победы.
Непростым и долгим был у школьников и педагогов путь поиска судьбы второго пилота. Только поездка в Липецкую область, Елецкий район, в село Долгое прояснила событие. Помогло фронтовое фото, на котором запечатлены два друга в военной форме. Коренная жительница села Анна Павловна Савина узнала своего соседа Николая Григорьева и поведала его трагическую историю. Он всё-таки выжил в 1942 году, в момент падения самолета в хуторе Куликовском. Воевал: в марте 1943-го получил медаль «За отвагу», в феврале 1945-го - медаль «За боевые заслуги», освобождал Болгарию, Югославию, Венгрию. Но война его все-таки настигла… Он очень тяжело болел и о войне никогда ничего не рассказывал.

«Я хочу обратиться к истории одного дня войны, - заканчивает рассказ Ольга Перегудова. – Вот оперсводка №43 штаба 17 ВА от 19 декабря 1942 года: «В ночь на 19 декабря произведено 23 вылета, 8 воздушных боев, сбито 4 самолета…  По докладу экипажей: «повреждено и уничтожено 8 танков, до 300 автомашин, 8 железнодорожных вагонов,130 повозок, 11 полевых орудий, рассеяно и частично уничтожено до 2 200 солдат…». В конце сводки – потери. Не вернулись с задания 14 самолетов. Среди них – мы теперь это знаем точно - экипаж самолета ИЛ-2, потерпевший катастрофу на Куликовской земле. Сколько трагедий, искалеченных судеб, затерявшихся героев… Но когда по-настоящему работают поисковые отряды и общественные организации, многое можно выяснить. В нашем школьном музее об этом событии накоплен большой материал, он постоянно пополняется. На мемориале погибшим в центре хутора установлена памятная табличка. Место захоронения летчика нанесено на интерактивную карту регионального телевизионного проекта «Народная карта памяти». Очень бы хотелось, чтобы в сердцах поколений вечно жила память о наших защитниках Отечества. Ведь очень точно подметил поэт Михаил Ножкин:
Война закончилась. Но песней опалённой
Над каждым домом до сих пор она кружит.
В войну отцов и дедов наших миллионы
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить».

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