Общество

Коронавирус унес жизнь 28-летней волгоградки с болезнью сердца

Общество 06.12.2021 17:24
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06.12.2021 17:24


28-летняя жительница Волгоградской области стала одной из жертв коронавируса, о которых  сообщил сегодня оперштаб. Как пояснили ИА «Высота 102» в облкомздраве, женщина страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и не была привита от коронавируса. Пять дней она лечилась самостоятельно, однако ей становилось только  хуже. В поликлинике, куда она обратилась в связи с ухудшением состояния,  волгоградке провели экспресс-тестирование и обследование, по результатам которого было принято решение о госпитализации женщины в инфекционный стационар. Пациентка неоднократно консультировалась главными внештатными специалистами Волгоградской области, однако спасти ее не удалось. 
Напомним, это уже не первый случай, когда коронавирус забирает жизни молодых жителей региона. 

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