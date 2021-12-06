Коронавирус унес жизнь 28-летней волгоградки с болезнью сердца





28-летняя жительница Волгоградской области стала одной из жертв коронавируса, о которых сообщил сегодня оперштаб. Как пояснили ИА «Высота 102» в облкомздраве, женщина страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и не была привита от коронавируса. Пять дней она лечилась самостоятельно, однако ей становилось только хуже. В поликлинике, куда она обратилась в связи с ухудшением состояния, волгоградке провели экспресс-тестирование и обследование, по результатам которого было принято решение о госпитализации женщины в инфекционный стационар. Пациентка неоднократно консультировалась главными внештатными специалистами Волгоградской области, однако спасти ее не удалось.

Напомним, это уже не первый случай, когда коронавирус забирает жизни молодых жителей региона.



