Коронавирус унес жизни 28 и 29-летних волгоградок





В Волгоградской области от коронавируса скончались две молодые женщины. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, им было 28 и 29 лет. Подробности этих трагедий выясняются.

Напомним, всего в Волгоградской области от COVID-19 умерли 4649 человек. Смертность за минувшие сутки оказалась самой высокой – из жизни ушли 39 жителей Волгоградской области.



