ВТБ: жители юга России на 18% увеличили спрос на ипотеку

Экономика 03.12.2021 10:40 Новости компаний
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03.12.2021 10:40 Новости компаний
С января по ноябрь 2021 года ВТБ предоставил населению ЮФО свыше 21 тыс. ипотечных кредитов на 50,5 млрд рублей. Это на 18% выше значений прошлого года за аналогичный интервал.
В ноябре клиенты ВТБ на юге страны оформили жилищные кредиты на сумму 5,4 млрд рублей. Объем продаж составил 17% (год к году). Средний чек сделки составил 2,4 млн рублей.
Около 40% ипотечных договоров реализовано с использованием госсубсидии. За отчетный период банк выдал населению округа по льготным программам 8,2 тыс. займов на сумму свыше 20 млрд рублей.
Максимальную динамику среди госпрограмм показывает «семейная ипотека», по которой ВТБ выдал за январь-ноябрь южанам 4,2 млрд рублей. После расширения ее условий с 1 июля среднемесячный объем продаж вырос в два раза, а доля превысила 12%.
По итогам 11 месяцев на ипотеку с господдержкой пришлось 40% от общей суммы выдач, при этом с июля ее доля планомерно снизилась до 19%. Всего с начала года по ней жители ЮФО взяли в банке 15,7 млрд рублей, с момента старта программы - 29,8 млрд руб.
Наибольший показатель по объему выданных жилищных кредитов на юге России зафиксирован в Краснодарском крае (20,2 млрд рублей) и Ростовской области (18,2 млрд рублей). Далее следуют Волгоградская (9 млрд рублей) и Астраханская области (3 млрд рублей).
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