ЦРБ в Волгоградской области «нарвалась» на протокол за невыдачу результатов ПЦР-теста





Центральная районная больница в Урюпинске привлечена к административной ответственности за невыдачу результатов ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, протокол об административном правонарушении о привлечении ГБУЗ "Урюпинская центральная районная больница им. В.Ф. Жогова" по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ поступил в районный суд для рассмотрения. Материалы дела переданы судье для решения вопроса о принятии его к производству.

Больнице грозит от 200 до 500 тысяч рублей штрафа или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Из материалов дела следует, что в ноябре текущего года в ходе административного расследования, проведенного территориальным управлением Роспотребнадзора, выявлено нарушение медицинским учреждением законодательства в области обеспечения санитарно -эпидемиологического благополучия населения. Поводом для возбуждения административного расследования послужило обращение жительницы Урюпинска о несвоевременной выдаче результатов тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции. Из обращения следует, что 25 октября у пациентки ГБУЗ "Урюпинская центральная районная больница им. В.Ф. Жогова" был отобран материал на проведение тестирования на наличие COVID-19 и по состоянию на 8 ноября результат исследования ею получен не был.



