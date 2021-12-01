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Аналитика МегаФона: в 2021 году продажи устройств для «умного дома» выросли на 34%

Телеком 01.12.2021 11:40
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01.12.2021 11:40


С начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл вырос на 34% в натуральном выражении и 41% в денежном. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.
Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней. 
«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл. 
Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж – 62%. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую вырос на 44%. Далее следуют Яндекс.Станция Лайт (22,5%) и JBLLinkPortable (21%). Продажи всех моделей колонок выросли на 38% в штуках и 47% в деньгах.
В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 10,4%. Продажи этих устройств выросли в 5,5 раза в штуках и в 4 раза в деньгах. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учёта электричества, у которых доля составила 6,4%. С начала этого года продажи «умных розеток» увеличились на 15% и 33% в штуках и в деньгах соответственно. В этих категориях россияне чаще других брендов выбирали продукцию Яндекса. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой – Яндекс YNDX-0007W. 
За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» выросла на 11% до 4 671 рубля.
Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 75% продаж, против 25% в интернет-магазине.Автоматизация домов популярнее всего у жителей Москвы, Санкт-Петербурга,Екатеринбурга, Казани и Краснодара.

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