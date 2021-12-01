Депутаты Волгоградской облдумы поддержали закон о QR-кодах





На сегодняшнем заседании Волгоградской облдумы депутаты большинством голосов поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий и объектов общепита и торговли. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», законопроект одобрили 26 депутатов, 10 проголосовали против.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Предполагается, что такие меры будут действовать до 1 июня 2022 года.

«Мы не против прививок, мы против принуждения к ним. Уничтожается само понятие вакцинации для установления иммунитета против коронавируса, а во главу угла ставится получение некоего цифрового кода как пропуска в обычную жизнь»,- считают организаторы сбора подписей. Ранее ИА «Высота 102» сообщало , что жители Волгоградской области начали сбор подписей с требованием к депутатам областной думы не поддерживать данный законопроект.

По мнению подписавшихся под обращением жителей, внедрение данной инициативы не поможет в сдерживании распространения коронавируса, зато усугубит проблемы бизнеса и усилит раскол в обществе.



