В Волгоградской области сгорели «Лэнд Крузер» и «Ягуар»

Происшествия 01.12.2021 09:03
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01.12.2021 09:03
В Новоаннинске Волгоградской области сгорели две иномарки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось накануне на улице Калинина в начале седьмого вечера. У автомобилей «Лэнд Крузер» 2016 года выпуска и «Ягуар» 2013 года выпуска горели моторные отсеки на площади 4 кв.м. Пожарные расчёты 47-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 18.23 ч. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото Новоаннинский сегодня ВК.
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