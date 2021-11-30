Расследования 30.11.2021 16:02
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30.11.2021 16:02
Перед судом в Волгоградской области предстанет 37-летний житель Ростова-на-Дону за ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
По версии следствия, авария произошла 3 июня текущего года поздно вечером на территории Светлоярского района. Житель Ростова-на-Дону, управляя BMW X5 xDrive40i, направлялся из Элисты в Волгоград. Он не убедился в безопасности обгона и выехал на полосу встречного движения, где двигался встречный автомобиль "ВАЗ-21111". Легковушкой управлял 56-летний житель Светлоярского района Волгоградской области. Пытаясь уйти от столкновения, оба водителя решили свернуть на обочину, где произошло столкновение.
В результате пострадали пассажир BMW и водитель "ВАЗ-21111". Их травмы были квалифицированы как тяжкие. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину водитель полностью признал.
Фото: прокуратуры Волгоградской области
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