Экономика

Сбер рассказал инвесторам о своей ESG-трансформации

Экономика 30.11.2021 13:21 Новости компаний
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30.11.2021 13:21 Новости компаний


Сбер провёл День инвестора, посвящённый своей ESG трансформации. На мероприятии выступили топ-менеджеры Сбера: Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления; Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления; Джангир Джангиров, старший вице-президент, руководитель блока «Риски»; Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG; Анастасия Белянина, старший управляющий директор, руководитель Дирекции инвестиционной экспертизы. В мероприятии приняли участие представители ведущих инвестиционных компаний, фондов и финансовой индустрии в целом, а также частные акционеры.
Команда Сбера рассказала о своей первой климатической стратегии, представила цели Сбера в области ESG до 2023 года в части климата, собственного воздействия, ответственного финансирования, клиентов и сотрудников, а также поделилась взглядом на риск-менеджмент в сфере ESG и осветила вопросы кибербезопасности и защиты персональных данных.
В частности, к 2023 году портфель зелёных и ESG-кредитов Сбера увеличится до 500 млрд рублей, 100% кредитного портфеля будет маркировано по критериям ESG. Доля зелёной энергии в общем потреблении Сбера должна вырасти до 30%, доля перерабатываемых отходов – до 40%.
В рамках сессии также была раскрыта ESG-оценка Сбера от S&P Global Ratings, которая составила 67 баллов из 100 (улучшение на 2 пункта относительно 2020 года).
Инвесторам также была представлена оценка Сбером своего углеродного следа по Scope 1 и Scope 2 в 2020 году. Выбросы парниковых газов компании подразделяются на три категории. Scope 1 – это прямые выбросы компании при осуществлении операционной деятельности из собственных или контролируемых компанией источников. Scope 2 – это косвенные выбросы в результате производства потребленной компанией электроэнергии и тепла. Scope 3 включает все прочие косвенные выбросы, в том числе ассоциированные с предоставлением компанией финансовых сервисов и услуг.
"По Scope 1 наши прямые выбросы от операционной деятельности составили 131 тысячу тонн эквивалента CO2. Их основные источники – топливо, сжигаемое для обогрева наших отделений, и топливо для нашего автотранспорта. Мы сравнили удельные выбросы CO2 на сотрудника в Сбере с аналогичными показателями других банков и технологических компаний из Европы, США и Китая. Полученное значение – 0,5 тонны CO2 на 1 сотрудника – превышает выбросы некоторых банков, но заметно меньше, чем у крупных технологических компаний. По Scope 2 наши косвенные выбросы составили в 2020 году 562 тысяч тонн CO2-эквивалента. Здесь основными источниками были расходы электро- и тепловой энергии для обеспечения деятельности наших отделений. К 2023 году мы рассчитываем сократить прямые выбросы Сбера по Scope 1 на 5%, а по Scope 2 – на 15%. К 2030 году поставили цель выйти на углеродную нейтральность по Scope 1 и 2. По Scope 3 мы продолжаем вести расчёты и будем готовы раскрыть результаты по мере завершения", - отметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.
Запись Дня инвестора и презентация доступны на сайте банка.

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