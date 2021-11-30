



С ожогами и отравлением продуктами горения доставлен в больницу 28-летний волжанин, спасенный пожарными из полыхающего гаража в поселке Паромный. Причину возгорания в настоящее время устанавливают эксперты, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Местные жители вызвали пожарных накануне в 14.05. По прибытии на место ЧП расчеты 13-й пожарно-спасательной части обнаружили полностью охваченный огнем гараж площадью 48 квадратных метров, пострадавшего человека внутри него и оплавившийся автомобиль Lada Largus. Огонь был ликвидирован в 14.21.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.