Происшествия 30.11.2021 09:30
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30.11.2021 09:30
С ожогами и отравлением продуктами горения доставлен в больницу 28-летний волжанин, спасенный пожарными из полыхающего гаража в поселке Паромный. Причину возгорания в настоящее время устанавливают эксперты, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Местные жители вызвали пожарных накануне в 14.05. По прибытии на место ЧП расчеты 13-й пожарно-спасательной части обнаружили полностью охваченный огнем гараж площадью 48 квадратных метров, пострадавшего человека внутри него и оплавившийся автомобиль Lada Largus. Огонь был ликвидирован в 14.21.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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