Волгоградцам насчитали по 235 тысяч рублей долга по кредитам

Экономика 29.11.2021 12:04
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29.11.2021 12:04
Свыше 235 тысяч рублей составил объем задолженности перед банками в среднем на одного жителя Волгоградской области. Такие данные приводит РИА Рейтинг по итогам анализа 12 месяцев с августа 2020-ого по август 2021 года. По уровню задолженности Волгоградская область уступила всем соседним регионам: так, в жители Саратовской области в среднем должны банкам почти 251 тысячу рублей, Воронежской – 249,6 тысяч рублей, Ростовской – почти 260 тысяч.
Уровень закредитованности волгоградцев превысил 60% при общероссийском показателе в 55%. Этот показатель составители рейтинга оценивают как соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2021 году. Объем задолженности жителей Волгоградской области при этом вырос за год на 36,2 тысячи рублей на одного человека.
Рейтинг составлен на основе данных Центробанка и Росстата.
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