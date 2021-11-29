Экономика

По итогам 10 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 74,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Экономика 29.11.2021 10:23
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29.11.2021 10:23


Чистая прибыль банка «Открытие» за 10 месяцев 2021 года согласно российским стандартам бухгалтерского учета составила 74,5 млрд рублей против 43,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
Ключевые показатели банка за октябрь 2021 года:
Активы банка в октябре увеличились на 85 млрд рублей (+2,9%).
Кредитный портфель до вычета резервов в октябре вырос на 32 млрд рублей (+1,6%) в результате увеличения портфеля юридических лиц на 21 млрд рублей (+1,5%) и портфеля физических лиц на 11 млрд рублей (+2,0%).
Средства клиентов уменьшились на 19 млрд рублей (-0,9%) за счет планового снижения пассивов юридических лиц. Средства физических лиц выросли на 27 млрд рублей (+2,7%).
Чистая прибыль банка «Открытие» за октябрь составила 2,9 млрд рублей.
Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 10 месяцев 2021 года:
По итогам 10 месяцев 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 377 млрд рублей (+14,6%) до 2,97 трлн рублей.
Рост кредитного портфеля с начала года составил 337 млрд рублей (+20,0%) до 2 021 млрд рублей на 1 ноября 2021 года.
Кредитный портфель юридических лиц вырос на 252 млрд рублей (+21,2%) до 1 441 млрд рублей. Объем кредитов, выданных за 10 месяцев 2021 года корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса, составил 1 180 млрд рублей, что на 19% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кредитный портфель физических лиц увеличился на 85 млрд рублей (+17,2%), составив 580 млрд рублей на 1 ноября 2021 года. С начала 2021 года банк выдал 258 млрд рублей розничных кредитов, что на 16% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средства клиентов по итогам 10 месяцев 2021 года выросли на 172 млрд рублей (+9,0%) до 2 084 млрд рублей в основном за счет увеличения средств юридических лиц до 1 078 млрд рублей (+14,6%). Средства физических лиц увеличились на 3,6% до 1 005 млрд рублей на 1 ноября 2021 года.
Чистая прибыль банка по итогам 10 месяцев 2021 года составила 74,5 млрд рублей против 43,8 млрд рублей годом ранее.
Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 137,3 млрд рублей, что на 32% выше результата за аналогичный период прошлого года (103,8 млрд рублей) в основном за счет роста регулярных банковских доходов.
Объем регулярных банковских доходов (чистых процентных и чистых комиссионных доходов) за 10 месяцев 2021 года составил 97,4 млрд рублей, что на 42% выше, чем за аналогичный период прошлого года (68,5 млрд рублей). Основным фактором увеличения объема доходов банка стал рост работающих активов банка на фоне положительного влияния высокой доли текущих средств клиентов (включая счета эскроу) на стоимость пассивов в период роста рыночных ставок. Чистые комиссионные доходы выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста объемов транзакционного бизнеса, составив 22,8 млрд рублей.
Операционные расходы за 10 месяцев 2021 года увеличились на 9% до 57,5 млрд рублей вследствие планового роста расходов на оплату труда и инвестиций банка в программу долгосрочных расходов на ИТ.
Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 ноября 2021 года составил 360,4 млрд рублей (+7,3% с начала года).
Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с запасом: по состоянию на 1 ноября 2021 года Н1.0 составил 13,3% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 147,8% (пороговое значение: 15%), Н3 — 194,1% (пороговое значение: 50%).

*Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

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