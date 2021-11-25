ЛУКОЙЛ глазами детей: в школе живописи Андрея Выстропова прошел конкурс детских рисунков к 30-летию компании
Общество 25.11.2021 17:00 Новости компаний
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25.11.2021 17:00 Новости компаний
В школе живописи заслуженного художника России Андрея Выстропова прошел конкурс детских рисунков к 30-летию ПАО «ЛУКОЙЛ», которое отмечается сегодня. Школа, где художественному искусству обучаются волгоградцы от 5 до 80 лет, не раз становилась победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградском регионе. Поэтому о нефтяниках знают здесь не понаслышке.
В конкурсе приняли участие юные художники в возрасте от 5 до 15 лет. Тема работ – компания ЛУКОЙЛ в Волгоградском регионе: производственные и социальные объекты, профессия нефтяника.
Творческий конкурс стал для воспитанников школы отличной возможностью продемонстрировать свои навыки. АЗС, нефтяные качалки, мужественные лукойловцы, и, конечно - знаменитая капля нефти – все это юные художники изобразили на своих рисунках.
Как отмечают организаторы конкурса, среди множества талантливых работ победителей было выбрать совсем непросто, поэтому было решено добавить несколько дополнительных номинаций. Все ребята получат памятные призы от ЛУКОЙЛа.
В итоге победителями конкурса стали:
В категории до 7-ми лет:
1 место – Резникова Екатерина;
2 место – Мешкова Алиса, Извеков Тимур;
3 место – Выстропова Варвара, Козловцева Вера, Жукова Екатерина.
В категории до 10-ти лет:
1 место – Шульга Аксинья;
2 место – Анистратенко Амелия, Дорожкина Валерия;
3 место – Дорожкина Вероника, Курышов Максим, Иванова Александра.
В категории до 15-ти лет:
1 место – Лушакова Анастасия;
2 место – Кобзева Арина, Макухина Екатерина;
3 место – Сидякина Мария, Извеков Илья, Гриднева Яна.
Специальные призы:
«За лучшее изображение социального объекта, возведённого/восстановленного при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» – Горбачев Илья, Власихина Мария;
«За лучшую идею» – Синяпкина Алена, Бунина Ксения;
«Симпатии жюри» – Лушакова Екатерина, Бондаренко Антонина, Долгова Ева, Бурдин Владислав;
«ЛУКОЙЛ рядом с нами» – Костюченко Анастасия, Киселёв Максим, Рекунова Мария, Полянцева Варя, Панфилова Александра.
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