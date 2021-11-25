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Волгоградцам в «Черную Пятницу» билайн предложил скидки до 75%

Телеком 25.11.2021 13:42 Реклама
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25.11.2021 13:42 Реклама


До 30 ноября билайн объявил «Черную Пятницу» для клиентов своих офисов продаж в Волгоградской области, а также посетителям интернет-магазина. Покупатели получат возможность приобрести тысячи товаров по скидкам до 75%. 
В акции участвует продукция Apple, Samsung, Sony, JBL, Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и многих других. Скидки распространяются на различные категории - от смартфонов и планшетов до беспроводных наушников и чехлов.
Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Полный список товаров, участвующих в акции, и другие подробности можно узнать по ссылке.
Организатор акции: ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует с 15.11.2021 по 30.11.2021 на территории РФ (кроме Республики Крым и г. Севастополь). Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции с предварительным информированием путем размещения информации на сайте Beeline.ru. Цены с НДС. Количество товаров ограничено.

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