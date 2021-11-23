250 тысяч призов ждут клиентов «Ростелекома» в новой онлайн-игре Tycoon

Телеком 23.11.2021 13:26
0
23.11.2021 13:26
«Ростелеком» запустил новую онлайн-игру Tycoon в жанре экономического симулятора для абонентов-участников программы «Бонус». В увлекательной игровой форме бонусы можно превратить в подарки к новогодним праздникам.
Игрокам предстоит построить виртуальный бизнес в качестве руководителя телеком-компании, пройдя путь от небольшого провайдера услуг связи до оператора федерального масштаба. В начале игры каждый пользователь получит миллион золотых монет и сможет начать развивать компанию, привлекая абонентов и совершенствуя качество оказываемых услуг связи.
Чем больше в виртуальной телеком-компании абонентов и чем выше их лояльность, тем больше очков репутации получит игрок и тем больше шансов выиграть суперпризы: подарочные сертификаты на 2 000, 4 000 и 20 000 рублей от Ozon.ru, 10 000 баллов программы «РЖД Бонус», сертификат на 3 000 рублей от «Яндекс Go», подписку«Яндекс.Плюс» на 12 месяцев.
Всего в игре более 250 тыс. ценных призов, в том числе скидки на услуги «Ростелекома»: подарки от видеосервиса Wink и образовательного сервиса «Лицей», а также партнеров программы «Бонус»: «ЛитРес», SEPHORA, Ozon, «Мультифото» и других.
Онлайн-игра продлится до 20 января 2022 года. Принять участие в ней могут как действующие, так и новые клиенты компании. Для участия в игре необходимо зарегистрироваться в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте igra.rt.ru и получить приветственные золотые монеты.
Полные правила и условия проведения онлайн-игры Tycoonдоступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности — на сайте rt.ru в разделе «Бонус».
Реклама
Скорость и стабильность: «Ростелеком» подключил к оптическому интернету «Волгохимнефть»22.11.2021 14:06
Телеком 22.11.2021 14:06
Цифровая стратегия: «Ростелеком» и «Ростсельмаш» подписали соглашение о партнерстве19.11.2021 16:03
Телеком 19.11.2021 16:03
«Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам18.11.2021 14:49
Телеком 18.11.2021 14:49
Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»17.11.2021 14:35
Телеком 17.11.2021 14:35
Жители Юга и Северного Кавказа больше других россиян интересуется покупками онлайн15.11.2021 16:00
Телеком 15.11.2021 16:00
«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке ЦОД11.11.2021 11:42
Телеком 11.11.2021 11:42
«Чемпионы добрых дел»: образовательный курс «Ростелекома» лидирует в федеральном конкурсе соцпроектов10.11.2021 19:32
Телеком 10.11.2021 19:32
Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее10.11.2021 13:13
Телеком 10.11.2021 13:13
«Ростелеком» внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг для предприятий малого и среднего бизнеса09.11.2021 13:24
Телеком 09.11.2021 13:24
«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» доступна уже более чем в 500 городах08.11.2021 16:11
Телеком 08.11.2021 16:11
С танками по жизни: Wink покажет документальный фильм об истории World of Tanks08.11.2021 14:12
Телеком 08.11.2021 14:12
МегаФон выяснил, где жители городов проводят длинные выходные03.11.2021 15:31
Телеком 03.11.2021 15:31
МТС подготовила для волгоградских школьников более 200 творческих онлайн мастер-классов01.11.2021 15:04
Телеком 01.11.2021 15:04
Выросла интернет-активность офисных сотрудников в Волгограде28.10.2021 10:35
Телеком 28.10.2021 10:35
МегаФон передаст башенные активы независимому оператору27.10.2021 12:27
Телеком 27.10.2021 12:27
Реклама