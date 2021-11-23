Телеком

250 тысяч призов ждут клиентов «Ростелекома» в новой онлайн-игре Tycoon

Телеком 23.11.2021 13:26
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23.11.2021 13:26


«Ростелеком» запустил новую онлайн-игру Tycoon в жанре экономического симулятора для абонентов-участников программы «Бонус». В увлекательной игровой форме бонусы можно превратить в подарки к новогодним праздникам.
Игрокам предстоит построить виртуальный бизнес в качестве руководителя телеком-компании, пройдя путь от небольшого провайдера услуг связи до оператора федерального масштаба. В начале игры каждый пользователь получит миллион золотых монет и сможет начать развивать компанию, привлекая абонентов и совершенствуя качество оказываемых услуг связи.
Чем больше в виртуальной телеком-компании абонентов и чем выше их лояльность, тем больше очков репутации получит игрок и тем больше шансов выиграть суперпризы: подарочные сертификаты на 2 000, 4 000 и 20 000 рублей от Ozon.ru, 10 000 баллов программы «РЖД Бонус», сертификат на 3 000 рублей от «Яндекс Go», подписку«Яндекс.Плюс» на 12 месяцев.
Всего в игре более 250 тыс. ценных призов, в том числе скидки на услуги «Ростелекома»: подарки от видеосервиса Wink и образовательного сервиса «Лицей», а также партнеров программы «Бонус»: «ЛитРес», SEPHORA, Ozon, «Мультифото» и других.
Онлайн-игра продлится до 20 января 2022 года. Принять участие в ней могут как действующие, так и новые клиенты компании. Для участия в игре необходимо зарегистрироваться в программе «Бонус» в личном кабинете «Ростелекома», авторизоваться на сайте igra.rt.ru и получить приветственные золотые монеты.
Полные правила и условия проведения онлайн-игры Tycoonдоступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности — на сайте rt.ru в разделе «Бонус».

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