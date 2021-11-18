В Волгограде сломался новогодний камин и «Крылья Ангела»

Общество 18.11.2021 14:10
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18.11.2021 14:10
Арт-объекты, световые фигуры и новогодние гирлянды, которыми украшают Волгоград к Новому году, отремонтируют за 1,4 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, так, к примеру, замена светодиодной ленты, трансформатора и блока питания у конструкции "Новогодняя декорация Камин" обойдется в 260 тысяч 423 рубля. Похожий ремонт ожидает арт-объекты "Крылья Ангела", "Волшебный фонарь", "Волшебный фонарь 2", "Снежная королева", светодиодную фигуру "Часы" и комплект оформления ели. Заказчиком выступает МАУ "Информационное агентство Волгограда".
Как ранее сообщало информагентство, в этом году на установку новых новогодних украшений в Волгограде потратят более 2,6 миллиона рублей. Самой дорогой станет световая фигура "Елочный шар", внутри которой могут поместиться несколько человек. Ее стоимость 925 тысяч рублей. Еще 1,7 миллиона рублей уйдет на установку световых фигур "Подсвечник", "Пара" и "Ангел" меньших размеров. В мэрии отмечали, что все фигуры будут сделаны на основе прочного оцинкованного металлического каркаса и рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию. Основание свечей сделают из поликомпозита. Это инновационный армированный материал, который используется при постройке яхт и сборке спортивных автомобилей. Он не подвержен коррозии и воздействию солнца, поэтому изделия из него могут использоваться на протяжении многих лет.
Фото из архива "Высоты 102"
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