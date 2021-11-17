ПСБ назвал лучших среди предпринимателей Волгограда и области и провел мастер-класс «Чат-банк для бизнеса»





ПСБ наградил победителей регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех» на всероссийском форуме «Территория бизнеса – территория жизни» в Волгограде и открыл фотовыставку «Бизнес в объективе» про предпринимателей региона.

Форум стартовал с Национальной премии «Бизнес-Успех», на которой конкурсанты представили свои проекты в шести номинациях: «Лучший женский проект», «Лучший молодёжный проект», «Лучший производственный проект», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший проект в сфере торговли и услуг», «Лучший интернет-проект».

Победители были отобраны путем голосования, ими стали: Кудряшова Марина (детский Центр коррекции и развития Марины Кудряшовой), Куприянов Александр (креативное digital-агентство «Podscriptom»), Иванова Александра (мастерская «MatoPaper»), Гишларкаев Ерагый (сельскохозяйственная компания «Волгоград-Эдильбай»), Вихлянцева Екатерина (гончарная студия «Глина»), Тюков Антон («Исследования и Разработки «Окели Энержи»). Представители ПСБ особо отметили Куприянова Александра за вклад в развитие информационных технологий в категории «Лучший молодежный проект»,поскольку именно молодежь задает тренды и определяет будущее нашей страны.

Продолжением форума стала фотовыставка «Бизнес в объективе» ПСБ и «Опоры России», которой в этом году исполнилось 7 лет. В церемонии открытия приняли участие заместитель управляющего Южным филиалом ПСБ Сергей Ертулов, первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов, председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.





Участниками фотовыставки стали более 20 представителей малого и среднего предпринимательства Волгограда и Южного федерального округа, прошедшие путь развития своего бизнеса от стартапа до стабильного успеха и внесшие значительный вклад в экономическое развитие региона.

«Мы каждый день общаемся с предпринимателями и видим, как много времени, сил, души они вкладывают в свое дело. Поэтому мы хотим показать предпринимательство через объектив фотокамеры таким, каким оно есть: с трудностями и победами, буднями и яркими моментами. Тиражировать истории успеха российского бизнеса, заряжать и вдохновлять молодых предпринимателей, мотивировать их к открытию новых горизонтов – цель ПСБ в рамках этого проекта, к участию в котором мы приглашаем предприятия МСБ», – рассказал заместитель управляющего Южного филиала ПСБ Сергей Ертулов.

ПСБ принял участие в пленарных сессиях «Территория бизнеса – территория жизни», на которых обсуждались вопросы взаимодействия бизнеса с властью и обществом. Заместитель управляющего Южного филиала ПСБ Сергей Ертулов выступил с докладом о состоянии деловой активности МСБ. «Индекс деловой активности МСБ в Волгоградской области в 3 квартале находится в нейтральной зоне, но уже появляются новые тенденции, двигающие бизнес вперед: сегодня более четверти МСБ продают товары и услуги через агрегаторы или маркетплейсы. Импульс развития получили и удаленные продажи и e-commerce: уже более трети МСБ внедряют их в свою структуру», - отметил Сергей Ертулов.

Начальник Управления цифровых каналов ПСБ Александр Королев провел мастер-класс «Чат-банк для бизнеса. Новые каналы обслуживания» для финалистов премии «Бизнес-Успех». Он рассказал про будущее банковского обслуживания в целом и о новых каналах общения банка с клиентом, в частности. «Ключевым трендом во взаимодействии сторон уже сейчас является омниканальность, при которой виртуальный банковский помощник становится доступен во всех каналах как в голосовой, так и в письменной форме. Этот цифровой ассистент со временем будет более человечным и постоянно эволюционирующим, самостоятельным и поддерживающим человека в режиме 24/7», – рассказал Александр Королёв.

Фото предоставлено пресс-службой ПСБ.