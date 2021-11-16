Доходность по вкладам банка «Открытие» увеличилась до 7,4% годовых

Экономика 16.11.2021 14:19 Новости компаний
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16.11.2021 14:19 Новости компаний
Банк «Открытие» повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов.
Рост ставок составил 0,2-0,6 п.п. на всех сроках размещения средств для депозитов «Надежный партнер», «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление».
Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, - 7,4% годовых на сроке от 1 года по вкладу «Надежный партнер» (при получении процентов по окончании вклада).
Для вкладов «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.
При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или МИР. Минимальная сумма для открытия вклада - 50 000 рублей. При достижении суммарного остатка на всех счетах в группе «Открытие» (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) более 500 000 рублей клиенту автоматически подключается статус «Плюс» с дополнительными привилегиями (https://www.open.ru/plus).
Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счёт «Моя копилка» со ставкой до 6,5% годовых при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.
Все вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно на сайте банка.
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