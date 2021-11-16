Многотонные ворота на шлюзе Волжской ГЭС меняют по новой технологии





Замена двух многотонных ворот шлюза №30 на Волжской ГЭС впервые проводится одновременно, что в два раза сокращает сроки работ. Как сообщили в обладминистрации, ремонт шлюза с заменой двухстворчатых ворот проводят специалисты компании "Специальные сварные металлоконструкции" по заказу ФБУ "Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей". На объекте сегодня побывали представители заказчика и подрядчика, за ходом работ наблюдал и губернатор Андрей Бочаров.





Полезная длина железобетонной камеры шлюза № 30 составляет 290 метров, ширина — 30 метров. Обычно сначала меняют пару ворот верхней головы камеры шлюза общим весом 450 тонн, затем через 6 месяцев — ворота нижней головы общим весом 710 тонн. Для этого потребовалась бы остановка судоходства на шлюзе на 20 месяцев. Одновременная замена ворот позволяет сократить этот срок на 8 месяцев.





На сегодняшний день уже заменены ворота на верхней голове камеры шлюза, сейчас работы выполняют на нижней. После установки новых массивных створов еще предстоит смонтировать различное навесное оборудование. Полностью реконструкция шлюза завершится в 2022 году.

В операции задействован самоходный плавучий кран "Могучий", который сам по себе является раритетом. Он обладает уникальной способностью поднимать объекты весом до 350 тонн и при этом может самостоятельно перемещаться по внутренним водным путям.





Волжская ГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция в Европе, входит в Волжско-Камский каскад, являясь его нижней ступенью. Для пропуска судов через гидроузел имеются два двухниточных шлюза №30 и №31. Навигация на шлюзе №31 завершится в полночь 25 ноября текущего года. Помимо судов, шлюзы могут использоваться для пропуска рыбы на нерест - для этого между камерами размещена межшлюзовая ГЭС мощностью 22 МВт.

Фото: администрация Волгоградской области