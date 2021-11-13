Волгоградца оштрафовали на 7500 рублей за визит на ж/д вокзал без маски

Covid-19 13.11.2021 17:56
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13.11.2021 17:56
Административный штраф в сумме 7,5 тысячи рублей должен заплатить местный житель за нахождение на железнодорожном вокзале Волгограда без маски. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», вынес Центральный районный суд Волгограда.
Мужчина обвинялся по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина).
Установлено, что житель Волгоградской области не выполнил требования главного санитарного врача и в период подъема заболевания пришел на железнодорожный вокзал, который является местом массового скопления людей, без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Такими действиями, как указано в судебном постановлении, нарушитель подверг себя и окружающих опасности заражения острыми респираторными инфекциями и COVID-19. Также он признан нарушившим правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Волгоградской области, утвержденные постановлением губернатора. Протокол был составлен сотрудниками Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте.
Нарушитель в суд не пришел, хотя был извещен о дате и месте рассмотрения административного дела.
Отметим, что ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривает более суровые штрафы для граждан – от 15 до 40 тысяч рублей. При определении суммы наказания суд учел материальное положение мужчины, а также то, что он привлекается к административной ответственности впервые.
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