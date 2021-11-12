Смертность от коронавируса в Волгоградской области становится критической

Covid-19 12.11.2021 12:19
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12.11.2021 12:19
За минувшие сутки коронавирусом в Волгоградской области заразились еще 478 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном штабе. Эта цифра – очередной антирекорд в ежесуточной статистике. Такого количества заболевших в регионе не фиксировалось за все время пандемии. Не удается снизить и смертность от коронавируса. От этой инфекции в Волгоградской области за сутки скончались еще 37 человек. В печальном списке жертв пандемии – уже 3935 жителей Волгоградской области.
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