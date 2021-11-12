Общество

Полсотни памятников отремонтируют в Волгоградской области в 2022 году

Общество 12.11.2021 07:32
0
12.11.2021 07:32


К празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве власти Волгоградской области отремонтируют более 50 памятников в регионе. Привести в порядок памятные места и захоронения красноармейцев предложили ветераны Великой Отечественной войны, сообщили в региональном комитете государственной охраны объектов культурного наследия.
Заявки на ремонт мемориалов подали большинство муниципалитетов Волгоградской области, они касаются памятников, построенных как сразу после окончания Сталинградской битвы, так и в более поздний период. Разрабатывать проектно-сметную документацию и определять конкретные виды и объем работ будут лицензированные специалисты Минкульта РФ.
«Зачастую даже незначительное отклонение, которое мы видим снаружи, например, трещины либо наклон, могут свидетельствовать об очень серьезных проблемах с фундаментом, скрытых проблемах с основанием памятника, – рассказал председатель профильного комитета Александр Баженов. – Проектирование позволит детально разобраться с проблематикой».
Баженов отметил, что власти постоянно контролируют состояние объектов культурного наследия, в том числе военных памятников. В мероприятиях по их сохранению участвуют ветеранское сообщество и муниципальные власти. «Новая программа, запущенная по поручению губернатора Андрея Бочарова, позволит достигнуть, на мой взгляд, очень серьезных объемов реставрационных работ в следующем году», – сказал чиновник.
В 2021 году по федеральной программе «Увековечивание памяти» отреставрированы 15 объектов культурного наследия в Волгоградской области. Это, в том числе, братская могила в центре Суровикино, могила сержанта Цимермана в удаленном хуторе Алексеевского района, могила погибшего экипажа самолета, которая находится в 2 км от границы с Казахстаном в Палласовском районе и другие памятники. Информацию о состоянии многих объектов облкультнаследие получает не только по результатам собственного мониторинга, но и от неравнодушных жителей, ветеранов, Российского военно-исторического общества и других общественных организаций.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
12.11.2021 13:40
Общество 12.11.2021 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2021 13:32
Общество 12.11.2021 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2021 12:30
Общество 12.11.2021 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.11.2021 12:09
Общество 12.11.2021 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.11.2021 10:56
Общество 12.11.2021 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
12.11.2021 09:31
Общество 12.11.2021 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2021 19:39
Общество 11.11.2021 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2021 15:37
Общество 11.11.2021 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2021 13:25
Общество 11.11.2021 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2021 11:35
Общество 11.11.2021 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.11.2021 11:02
Общество 11.11.2021 11:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.11.2021 07:29
Общество 11.11.2021 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2021 20:05
Общество 10.11.2021 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2021 18:50
Общество 10.11.2021 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
10.11.2021 17:25
Общество 10.11.2021 17:25
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:03
Энергетики ЛУКОЙЛа реализовали все требуемые мероприятия по подготовке к отопительному сезонуСмотреть фотографии
14:01
Адвокат матери Прохора Шаляпина в Волгограде добилась отвода судьиСмотреть фотографии
13:51
Пьяного водителя без прав задержали в Волгограде за взяткуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Танцующий мост в Волгограде отремонтируют за 110 миллионовСмотреть фотографии
13:32
Волгоградский губернатор похвалил Алексеевский район за поголовную вакцинациюСмотреть фотографии
12:30
Международный онлайн-форум «Диалог на Волге» объединил 20 тысяч человек из 19 стран мираСмотреть фотографии
12:30
Сотрудников полиции осудят за вымогательство взятки в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:19
Смертность от коронавируса в Волгоградской области становится критическойСмотреть фотографии
12:09
Первое в регионе школьное кафе представляет Волгоград на Всероссийском конкурсеСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде на «Красном Октябре» сменили конкурсного управляющегоСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области проведут проверку после смерти привитого экс-начальника полицииСмотреть фотографии
10:40
Два человека погибли в чудовищной ночной аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:38
Легковушку расплющило после столкновения с прицепом тягача в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
С экс-супругов в Волгоградской области взыскали 4 миллиона за поддельный коньякСмотреть фотографии
09:31
Районы Волгоградской области просят кредиты из-за дефицита бюджетаСмотреть фотографии
07:32
Полсотни памятников отремонтируют в Волгоградской области в 2022 годуСмотреть фотографии
19:39
«Главное – помочь людям»: в Росимуществе решили многолетнюю проблему с землей для многодетных под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:26
Роспотребнадзор взялся за нарушителей режима самоизоляции в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
В Волгограде бывший оперативник наркоконтроля превратился в наркодилераСмотреть фотографии
16:43
Уволен председатель облкомказачества Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:09
Вандалы исписали новый памятник жертвам ХолокостаСмотреть фотографии
15:37
В Волгограде нерадивую УК лишили источников доходаСмотреть фотографии
15:32
На волгоградца завели уголовное дело за обучение ребенка водить «уазик»Смотреть фотографии
14:58
В Волгограде старика избили и обокрали за стакан водыСмотреть фотографии
14:24
Законопроекты о введении QR-кодов в транспорте и магазинах готовят в РоссииСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде пересчитали деревья на первой послевоенной улицеСмотреть фотографии
13:05
Все риски под контролем: «ЕвроХим-ВолгаКалий» совершенствует методы охраны труда и промышленной безопасности на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
12:19
Помощник чабана распродавал ягнят с племзавода в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области ситуация с коронавирусом становится беспросветнойСмотреть фотографии
11:42
«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке ЦОДСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 