Полсотни памятников отремонтируют в Волгоградской области в 2022 году

Общество 12.11.2021 07:32
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12.11.2021 07:32
К празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве власти Волгоградской области отремонтируют более 50 памятников в регионе. Привести в порядок памятные места и захоронения красноармейцев предложили ветераны Великой Отечественной войны, сообщили в региональном комитете государственной охраны объектов культурного наследия.
Заявки на ремонт мемориалов подали большинство муниципалитетов Волгоградской области, они касаются памятников, построенных как сразу после окончания Сталинградской битвы, так и в более поздний период. Разрабатывать проектно-сметную документацию и определять конкретные виды и объем работ будут лицензированные специалисты Минкульта РФ.
«Зачастую даже незначительное отклонение, которое мы видим снаружи, например, трещины либо наклон, могут свидетельствовать об очень серьезных проблемах с фундаментом, скрытых проблемах с основанием памятника, – рассказал председатель профильного комитета Александр Баженов. – Проектирование позволит детально разобраться с проблематикой».
Баженов отметил, что власти постоянно контролируют состояние объектов культурного наследия, в том числе военных памятников. В мероприятиях по их сохранению участвуют ветеранское сообщество и муниципальные власти. «Новая программа, запущенная по поручению губернатора Андрея Бочарова, позволит достигнуть, на мой взгляд, очень серьезных объемов реставрационных работ в следующем году», – сказал чиновник.
В 2021 году по федеральной программе «Увековечивание памяти» отреставрированы 15 объектов культурного наследия в Волгоградской области. Это, в том числе, братская могила в центре Суровикино, могила сержанта Цимермана в удаленном хуторе Алексеевского района, могила погибшего экипажа самолета, которая находится в 2 км от границы с Казахстаном в Палласовском районе и другие памятники. Информацию о состоянии многих объектов облкультнаследие получает не только по результатам собственного мониторинга, но и от неравнодушных жителей, ветеранов, Российского военно-исторического общества и других общественных организаций.
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