На волгоградца завели уголовное дело за обучение ребенка водить «уазик»





До одного года лишения свободы грозит 39-летнему жителю Котельниковского района за обучение своего малолетнего сына водить неисправный УАЗ. На мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий), сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

По данным следователей, с сентября прошлого года до начала марта 2021 года отец регулярно сажал за руль своего ребенка и «учил» его, хотя сам даже не имеет водительских прав. Более того, мужчина поручал сыну самостоятельные поездки на разваливающейся машине, чем подвергал жизнь и здоровье малолетнего ребёнка непредвиденной опасности.

Расследование уголовного дела сейчас завершено, обвиняемый ознакомился с его материалами, которые вскоре передадут в суд с обвинительным заключением.

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