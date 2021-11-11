В Волгоградской области в пятый раз пытаются продать киновидеоцентр

На фото: бывший офис Волгоградского киновидеоцентра
Общество 11.11.2021 07:29
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11.11.2021 07:29
Здания киновидеоцентра и фильмобазы в Михайловке выставлены на торги за 1,9 миллиона рублей. Как сообщает ИА "Высота 102", этот имущественный комплекс, расположенный на улице Ленина, пытаются продать в пятый раз на основании решения Михайловской городской думы "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов". В составе лота - здание конторы площадью 43 кв.м., здание фильмобазы площадью 318,9 кв.м., здание киновидеоцентра площадью 142,9 кв.м., расположенные на земельном участке площадью 1317 кв.м. Имущество находится в муниципальной собственности.
В 2015 году ГБУК "Волгоградский киновидеоцентр" было реорганизовано. Филиалы учреждения в Волжском, Камышине, Михайловке, Елани и других населенных пунктах региона прекратили свое существование в связи с ликвидацией. Головной офис Волгоградского областной киновидеоцентра, который располагался на улице Советской, 47а, переехал в Красноармейский район. Здание в центре Волгограда вошло в программу приватизации и было выставлено на продажу еще в 2016 году.
На фото: бывший офис Волгоградского киновидеоцентра на ул. Советской (сообщество Киновидеоцентр, ВКонтакте).
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