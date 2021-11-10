Телеком

Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее

Телеком 10.11.2021 13:13 Новости компаний
0
10.11.2021 13:13 Новости компаний


Видеосервис Wink и российская ИТ-медиакомпания «Эс УайТи» (бренд SYT— аббревиатура от английских слов Star tYour Time) представляют совместный проект, который обогащает просмотр кино интересными деталями в интерактивном режиме.Прямо во время просмотра или паузы зрители могут получить максимум информации о фильме: от подробностей о местах съемок до ссылок на магазины с одеждой, которую носят герои.
На главной странице веб-версии Wink появился специальный раздел «Фильмы с интерактивной паузой», в котором собрано кино с дополнительным контентом (в настоящее время — около 150 позиций, список постоянно пополняется). После сканирования специального QR-кода (появляется, если фильм поставлен на паузу) зрителям будут доступны подробности не только о фильме и съемочной группе, но и обо всех интересных моментах фильма. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) проводят разметку буквально каждого кадра, фиксируя появление на экране новых деталей, к которым подбираются релевантные фото, тексты или ссылки на внешние ресурсы.
Уже сегодня при выборе фильмов из раздела можно ознакомиться с биографиями актеров (есть даже ссылки на их аккаунты в Instagram), подробностями о стиле и модных образах героев (включая ссылки на варианты нарядов из их лукбуков), интерьерах и дизайнерских предметах обстановки,найти авторов и исполнителей музыки.Сервис позволяет даже забронировать столик с такой же кухней, как в фильме, или сделать заказ понравившихся товаров с доставкой на дом. Есть также ссылки на близкий по духу и жанру контент, включая фильмы, книги и аудиокниги, на коллекции брендированных товаров, связанных с кино или мультфильмом.
«Дополнительный интерактивный контент делает просмотр еще интереснее и осознаннее. Это особенно важно, если кино историческое или посвящено каким-то профессиональным историям. Детали об этикете, правилах рыцарского поединка или о секретах профессии героя фильма помогут лучше понять логику событий, заметить и оценить то, что видно только экспертам. Зрителям наверняка будет интересно узнать что-то о звуковой дорожке фильма или о месте, где происходит его действие, получить больше информации об актерах или произведениях искусства, мелькающих в фильме.Новый сервис удовлетворит любопытство и позволит зрителям значительно расширить познания прямо во время просмотра, не тратя время на поиск дополнительной информации», — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.
«Мы хотим, чтобы пользователь видеосервиса Wink мог узнавать детали, которые часто ускользают от зрителей при обычном просмотре. Многие фильмы — это многослойные произведения искусства, за которыми стоят сотни тысяч часов работы самых разных специалистов. Теперь у зрителей есть возможность узнавать интересные факты о фильме, видеть связи между сценами, предметами и звуками, которые возникают в кадре. Новая технология интерактивного контента помогает полнее погружаться в происходящее на экране, не отвлекая от просмотра, а деликатно дополняя его», — сказал генеральный директор SYT Василий Корольков.
ИТ-медиакомпания «Эс УайТи» разработала цифровую платформу SYT для прямого взаимодействия с контентом, дополняющим происходящее на экране. Фильмы предварительно анализируются и размечаются искусственным интеллектом, а затем прорабатываются и модерируются профильными экспертами. ИИ от SYT можно сравнить с профессиональным кино-ассистентом, который собрал самую интересную информацию и факты о фильме, а также нашел одежду, элементы интерьеров и другие примечательные товары из кино, которые сразу же можно приобрести.
«Создание пласта дополнительного контента поверх фильма открывает новые перспективы для повышения монетизации аудитории, привлечения рекламодателей и спонсоров, развития продактплейсмента. Мы предлагаем партнерам интересный контент, глубокую аналитику и эффективные инструменты для достижения их бизнес-целей», — подчеркнул сооснователь платформы SYT Максим Красавин.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Телеком
09.11.2021 13:24
Телеком 09.11.2021 13:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.11.2021 16:11
Телеком 08.11.2021 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.11.2021 14:12
Телеком 08.11.2021 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.11.2021 15:31
Телеком 03.11.2021 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.11.2021 15:04
Телеком 01.11.2021 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.10.2021 10:35
Телеком 28.10.2021 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.10.2021 12:27
Телеком 27.10.2021 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2021 15:10
Телеком 25.10.2021 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2021 14:03
Телеком 25.10.2021 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.10.2021 11:08
Телеком 25.10.2021 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.10.2021 15:26
Телеком 22.10.2021 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.10.2021 19:46
Телеком 21.10.2021 19:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.10.2021 16:07
Телеком 21.10.2021 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.10.2021 14:03
Телеком 21.10.2021 14:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.10.2021 12:29
Телеком 21.10.2021 12:29
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:23
В Волгоградской области от коронавируса умер 24-летний пареньСмотреть фотографии
13:21
В Волгоградской области отменили уроки в 48 классах из-за COVID-19Смотреть фотографии
13:13
Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснееСмотреть фотографии
12:40
У пассажира авиарейса «Волгоград-Баку» изъяли доллары СШАСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде выпал первый снегСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области зафиксирован новый максимум заболевших COVID-19Смотреть фотографии
11:39
Семейная пара обчистила десятки домов и машин в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
Депутаты Волгоградской облдумы озвучили новые штрафы для непривитых пенсионеровСмотреть фотографии
11:32
Микроавтобус влетел в бетонное ограждение на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:49
Три человека сгорели в машине на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Под Волгоградом водитель бросил упавший в ерик УАЗ с ранеными пассажирамиСмотреть фотографии
10:07
Волгоградцы чаще всего ищут работу в доставке, медицине и на госслужбеСмотреть фотографии
08:52
В Волжском в рамках осенней акции высажено более 1200 деревьев и кустарниковСмотреть фотографии
08:45
Кафе и бар в Волгограде поплатятся за непривитых работниковСмотреть фотографии
08:12
Новые запреты стали действовать на общественном транспорте в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:56
Авиарейсы из Волгограда в Белгород, Элисту и Воронеж откроются в 2022 годуСмотреть фотографии
07:29
В обжимном цехе «Красного Октября» в Волгограде запустили крупный агрегатСмотреть фотографии
20:01
Банду наркоторговцев из Москвы и Волгограда будут судить в СмоленскеСмотреть фотографии
19:25
«В три ночи был 124-м»: очереди в волгоградские поликлиники занимают с вечераСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
РЖД и авиаперевозчики готовы к введению QR-кодов для поездок и перелетовСмотреть фотографии
17:07
Проломившего голову таксисту подростка осудили под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:40
Волгоградское УФАС аннулировало конкурс на перевозки в ВолжскомСмотреть фотографии
16:18
УК «Сириус» расчистила дворы в центре Волгограда под новые кустарникиСмотреть фотографии
15:49
Памятник жертвам Холокоста в Волгограде открыли с участием дипломатов из ИзраиляСмотреть фотографии
15:25
Жителя Волжского обвиняют в истязании детей и клевете на чиновникаСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде перестали курсировать четыре речных маршрутаСмотреть фотографии
14:11
Волгоградец со злости избил лопатой чужую иномаркуСмотреть фотографии
14:00
В Волгоградской области уволился глава районаСмотреть фотографии
13:27
Волгоградский генерал проверил обстановку на КПП в ДагестанеСмотреть фотографии
13:24
«Ростелеком» внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг для предприятий малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 