В Волгограде в дачном домике сгорел неизвестный мужчина





Два человека погибли в пожарах, которые произошли в Красноармейском и Советском районах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, накануне рано утром загорелась квартира в одном из домов на улице Марийской. На месте пожара было обнаружено тело 62-летнего мужчины.

Личность другого погибшего в СНТ «Наука» Советского района устанавливается. Деревянный дом вспыхнул накануне в 11 часов вечера. Огонь пожарные расчеты ликвидировали через 35 минут. Причины пожаров, в которых погибли люди, устанавливаются.



