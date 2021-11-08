Cбер реструктурирует кредиты среднего бизнеса и собственников торговой недвижимости в период действия ограничений
Экономика 08.11.2021 13:18 Новости компаний
0
08.11.2021 13:18 Новости компаний
Сбер запускает специальные меры поддержки для бизнеса — банк разработал упрощенные подходы по реструктуризации кредитов компаниям, пострадавшим из-за ввода ограничений, связанных с COVID-19, а также особый порядок по работе с неустойками и комиссиями при нарушении определённых условий кредитного договора в период действия ограничительных мер.
В частности, при обращении клиента среднего бизнеса, ведущего деятельность в пострадавших отраслях, возможен перенос платежей по уплате процентов и основного долга на срок до 3-х месяцев. Для собственников торговых центров, которые будут закрыты более 2-х недель, возможен перенос платежей на конец срока действия кредита.
Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы»: «С самого начала пандемии Cбер не только выступал активным проводником мер господдержки для бизнеса, но и разрабатывал собственные механизмы для помощи корпоративным клиентам. Мы понимаем, что новые ограничения могут оказать влияние на сегмент среднего и крупного бизнеса, поэтому запускаем новый пакет мер поддержки. Важно, что решения по типовой реструктуризации кредитов клиентам МСП мы будем принимать очень оперативно — всего за 1 день. Надеемся, что предложенные нами меры помогут предпринимателям снизить финансовые издержки в период действия ограничений и продолжать эффективно вести бизнес».
Реклама
На субсидии из-за локдауна рассчитывают более 2 тысяч волгоградских предпринимателей08.11.2021 16:49
Экономика 08.11.2021 16:49
Цифровизация и отраслевой подход: банк Уралсиб рассказал о ключевых трендах развития08.11.2021 09:54
Экономика 08.11.2021 09:54
Катер оборонного предприятия не заинтересовал покупателей в Волгограде08.11.2021 09:16
Экономика 08.11.2021 09:16
В банке «Открытие» стартовали выдачи кредитов по госпрограмме льготного кредитования ФОТ 3.003.11.2021 17:11
Экономика 03.11.2021 17:11
Новые месторождения полезных ископаемых открыли в Волгоградской области03.11.2021 16:54
Экономика 03.11.2021 16:54
Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске03.11.2021 15:32
Экономика 03.11.2021 15:32
Сбербанк вновь проведет акцию Зеленый день03.11.2021 15:27
Экономика 03.11.2021 15:27
В Волгоградской области растёт спрос на курьерскую доставку Почты России03.11.2021 11:36
Экономика 03.11.2021 11:36
Банк «Открытие» начал выдавать электронные закладные на покупку недвижимости03.11.2021 11:06
Экономика 03.11.2021 11:06
ВТБ увеличил льготный период по кредитной карте до 200 дней и кешбэк до 10%03.11.2021 09:17
Экономика 03.11.2021 09:17
Открытие Private Banking и Visa пригласили клиентов на встречу Клуба коллекционеров Cosmoscow и Часового Дома Breguet02.11.2021 16:46
Экономика 02.11.2021 16:46
На AI Journey в рамках секции ESG обсудят значение искусственного интеллекта для устойчивого развития планеты02.11.2021 14:52
Экономика 02.11.2021 14:52
ВТБ: каждая седьмая атака мошенников стала «гибридной»02.11.2021 14:51
Экономика 02.11.2021 14:51
МУП «Метроэлектротранс» продает ж/д пути в Волгограде02.11.2021 11:45
Экономика 02.11.2021 11:45
ВТБ: продажи ипотеки в России вырастут до 5,8 трлн рублей02.11.2021 11:22
Экономика 02.11.2021 11:22
Реклама