Экономика

Cбер реструктурирует кредиты среднего бизнеса и собственников торговой недвижимости в период действия ограничений

Экономика 08.11.2021 13:18 Новости компаний
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08.11.2021 13:18 Новости компаний


Сбер запускает специальные меры поддержки для бизнеса — банк разработал упрощенные подходы по реструктуризации кредитов компаниям, пострадавшим из-за ввода ограничений, связанных с COVID-19, а также особый порядок по работе с неустойками и комиссиями при нарушении определённых условий кредитного договора в период действия ограничительных мер.
В частности, при обращении клиента среднего бизнеса, ведущего деятельность в пострадавших отраслях, возможен перенос платежей по уплате процентов и основного долга на срок до 3-х месяцев. Для собственников торговых центров, которые будут закрыты более 2-х недель, возможен перенос платежей на конец срока действия кредита.
Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы»«С самого начала пандемии Cбер не только выступал активным проводником мер господдержки для бизнеса, но и разрабатывал собственные механизмы для помощи корпоративным клиентам. Мы понимаем, что новые ограничения могут оказать влияние на сегмент среднего и крупного бизнеса, поэтому запускаем новый пакет мер поддержки. Важно, что решения по типовой реструктуризации кредитов клиентам МСП мы будем принимать очень оперативно — всего за 1 день. Надеемся, что предложенные нами меры помогут предпринимателям снизить финансовые издержки в период действия ограничений и продолжать эффективно вести бизнес».


 

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