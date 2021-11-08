Спорт

Болельщики волгоградского «Ротора» обвинили руководство клуба в сокрытии правды о главном тренере

Спорт 08.11.2021 11:45
0
08.11.2021 11:45


Болельщики волгоградского «Ротора» возмущены отсутствием прямого диалога с фанатами со стороны руководства клуба после появившейся информации о возможной отставке главного тренера команды Дмитрия Хохлова. Как сообщает ИА «Высота 102», информация о том, что главный тренер написал заявление об увольнении, появилась накануне вечером. Однако гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский и сам Дмитрий Хохлов опровергли эти слухи. При этом болельщики недоумевают, почему руководство клуба скрывает информацию о том, что происходит в команде, от фанатов. «Как же хочется уже, чтобы в Роторе началась нормальная, полезная, созидательная работа….»,  «Официальных заявлений нет, связи с братом болельщиком нет (а ещё на футбол просят приходить), про футбольные афиши хотя бы на стадионе вообще забыли (стыдится руководство что ли оглашать матчи), вся информация из воздуха и засекреченных источников близких кому-то... Бардачок какой-то», - высказывают свое мнение болельщики на Едином фан-портале «Ротора».
При этом мнения о главном тренере «Ротора» у болельщиков разделились. Некоторые считают, что руководству клуба пора прекратить череду бесконечных смен главных тренеров, а необходимо изменить подход к подбору игроков и включить в этот процесс самого главного тренера, а не сомнительных агентов. Другая часть болельщиков по традиции винит в неудачах главного тренера команды. Но в одном фанаты сходятся – руководство клуба и команды слишком много времени уделяет «закулисным» играм, что в конечном итоге сказывается на качестве игры на поле. 
Напомним, волгоградский «Ротор» сегодня занимает 14-ое место в турнирной таблице ФНЛ. Клуб, который еще недавно играл в премьер-лиге, может покинуть и ФНЛ, если серия проигрышей и бледных ничьих продолжится. 
Фото Единого фан-портала "Ротора" ВК. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Спорт
06.11.2021 09:05
Спорт 06.11.2021 09:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2021 19:48
Спорт 02.11.2021 19:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2021 16:09
Спорт 31.10.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.10.2021 19:45
Спорт 27.10.2021 19:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.10.2021 18:01
Спорт 23.10.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.10.2021 17:09
Спорт 17.10.2021 17:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2021 20:39
Спорт 13.10.2021 20:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.10.2021 15:03
Спорт 09.10.2021 15:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2021 18:01
Спорт 03.10.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.09.2021 19:02
Спорт 25.09.2021 19:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2021 18:06
Спорт 24.09.2021 18:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.09.2021 21:43
Спорт 20.09.2021 21:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.09.2021 13:41
Спорт 17.09.2021 13:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.09.2021 20:13
Спорт 15.09.2021 20:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.09.2021 16:30
Спорт 14.09.2021 16:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:22
Суровый приговор банде насильников и вымогателей вынесли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:12
С танками по жизни: Wink покажет документальный фильм об истории World of TanksСмотреть фотографии
14:08
Суд в Волгограде продлил до весны домашний арест директору «Гринлайта»Смотреть фотографии
13:52
Глава Советского района Волгограда сложил полномочияСмотреть фотографии
12:19
Грабившего офисы микрозаймов налетчика поймали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Заболеваемость ковидом в Волгоградской области остается стабильно высокойСмотреть фотографии
11:45
Болельщики волгоградского «Ротора» обвинили руководство клуба в сокрытии правды о главном тренереСмотреть фотографии
11:30
РАНХиГС приглашает старшеклассников в Школу управления, экономики и праваСмотреть фотографии
11:29
Пропавшего без вести крымского бизнесмена ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
Служебный автобус протаранил легковушку в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
Миллион требуют с ухажера погибшей на свидании 17-летней девушки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:45
Две маршрутки с пассажирами попали в массовую аварию на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцы жалуются на «обнуленные» сертификаты о прививкахСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области тарифы на коммуналку в 2022 году повысятся в среднем на 4%Смотреть фотографии
10:28
На трассе Волгоградской области погиб водитель опрокинувшейся легковушкиСмотреть фотографии
10:22
Четыре человека пострадали в «пьяном» ДТП с экскаватором под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде директора УК оштрафовали за завышенные счета на общедомовые нуждыСмотреть фотографии
09:54
Цифровизация и отраслевой подход: банк Уралсиб рассказал о ключевых трендах развитияСмотреть фотографии
09:16
Катер оборонного предприятия не заинтересовал покупателей в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:06
Авторский проект. Престижная локация. Дом класса De luxeСмотреть фотографии
08:26
В Волгоградской области вступают в действие новые ограничения для непривитыхСмотреть фотографии
19:42
Мужчину без сознания спасли из горящей квартиры в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
19:00
Волгоградским мужчинам предрекли прожить два года после пенсииСмотреть фотографии
17:52
Перевозчика лишили лицензии после жалоб волгоградцевСмотреть фотографии
17:03
Многодетные пожаловались Путину на отказ Росимущества выделить им землю под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:26
Под Волгоградом предупрежденную о мошенниках учительницу обманули на 2 млн рублейСмотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области выделили 160 рублей на новогодний подарок каждому ребенкуСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде задержали убийцу сторожа базыСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде бывшего контрактника осудили за наказание подчиненного элекрошокеромСмотреть фотографии
14:05
Иномарку разорвало пополам в ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 