Болельщики волгоградского «Ротора» обвинили руководство клуба в сокрытии правды о главном тренере





Болельщики волгоградского «Ротора» возмущены отсутствием прямого диалога с фанатами со стороны руководства клуба после появившейся информации о возможной отставке главного тренера команды Дмитрия Хохлова. Как сообщает ИА «Высота 102», информация о том, что главный тренер написал заявление об увольнении, появилась накануне вечером. Однако гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский и сам Дмитрий Хохлов опровергли эти слухи. При этом болельщики недоумевают, почему руководство клуба скрывает информацию о том, что происходит в команде, от фанатов. «Как же хочется уже, чтобы в Роторе началась нормальная, полезная, созидательная работа….», «Официальных заявлений нет, связи с братом болельщиком нет (а ещё на футбол просят приходить), про футбольные афиши хотя бы на стадионе вообще забыли (стыдится руководство что ли оглашать матчи), вся информация из воздуха и засекреченных источников близких кому-то... Бардачок какой-то», - высказывают свое мнение болельщики на Едином фан-портале «Ротора».

При этом мнения о главном тренере «Ротора» у болельщиков разделились. Некоторые считают, что руководству клуба пора прекратить череду бесконечных смен главных тренеров, а необходимо изменить подход к подбору игроков и включить в этот процесс самого главного тренера, а не сомнительных агентов. Другая часть болельщиков по традиции винит в неудачах главного тренера команды. Но в одном фанаты сходятся – руководство клуба и команды слишком много времени уделяет «закулисным» играм, что в конечном итоге сказывается на качестве игры на поле.

Напомним, волгоградский «Ротор» сегодня занимает 14-ое место в турнирной таблице ФНЛ. Клуб, который еще недавно играл в премьер-лиге, может покинуть и ФНЛ, если серия проигрышей и бледных ничьих продолжится.

Фото Единого фан-портала "Ротора" ВК.