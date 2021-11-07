Происшествия 07.11.2021 09:41
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07.11.2021 09:41
Крупный пожар из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования за 20 минут потушили расчеты в городе Котельниково. На улице Садовой сгорела часть дома и хозяйственная постройка, общая площадь возгорания составила 31 квадратный метр, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру минувшим днем в 14.05. В результате происшествия никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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