Экономика

ВТБ: продажи ипотеки в России вырастут до 5,8 трлн рублей

Экономика 02.11.2021 11:22 Новости компаний
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02.11.2021 11:22 Новости компаний


По оценке ВТБ, за десять месяцев нынешнего года российские банки выдали 4,6 трлн рублей ипотеки, что на 35% превышает показатель января-октября прошлого года и на 4,5% – за весь 2020 г. В целом по итогам 2021 г. спрос на жилищные кредиты может достичь рекордных 5,8 трлн рублей. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.
ВТБ по итогам 10 месяцев также продемонстрировал рекордный объем продаж ипотеки. Клиенты заключили сделки на 885 млрд рублей, что более чем на 20% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Октябрь стал для банка вторым после июня пиковым месяцем года по продажам, которые превысили 100 млрд рублей. Ипотечный портфель ВТБ на начало октября достиг 2,3 трлн рублей, увеличившись с начала года на 19%.
«Рынок ипотеки в России обновляет рекорды уже четвертый год подряд. В этом году мы ожидаем его роста до 5,8 трлн рублей, что на треть превысит результат прошлого года, даже несмотря на модернизацию госпрограммы в июле. Трендом этой осени становится корректировка цен на рынке недвижимости мегаполисов. На первичном рынке стоимость квадратного метра постепенно снижается, а на вторичном – стабилизируется. Рынок готового жилья ведет себя более активно, за третий квартал доля ипотечных сделок на нем в ВТБ выросла до 66%. Мы готовы удовлетворить спрос наших клиентов в полном объеме во всех сегментах и впервые в истории довести продажи ипотеки до 1,1 трлн рублей по итогам нынешнего года», – комментирует Анатолий Печатников.
По оценке аналитиков экосистемы недвижимости ВТБ, в новостройках Москвы в октябре средняя стоимость квадратного метра снизилась на 2,3% – до 277 тысяч рублей, в Московской области – на 0,8% за два месяца, до 148 тысяч рублей. На рынке Санкт-Петербурга рост цен остановился, а в Ленобласти средняя стоимость квадратного метра сократилась на 0,3%, до 122 тысяч. В остальных регионах в октябре произошло снижение цен на «первичку» примерно на 1% – в среднем до 82-83 тысяч. На вторичном рынке цены в целом по стране практически прекратили рост, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где они «прибавили» 1-2% в октябре, отмечают в компании «Метр квадратный».
По словам Анатолия Печатникова, в 2022 году объемы жилищного кредитования в России будут сопоставимы с результатами 2021 года. «Несмотря на повышение ключевой ставки, спрос клиентов на ипотеку в следующем году останется стабильно высоким. Одним из факторов станет модернизация госпрограмм, которая была предложена Правительством этой осенью. В частности, расширение льготных условий на объекты ИЖС, по нашей оценке, может привести к двукратному росту объемов этого рынка. Совместно с регионами мы также сфокусируемся на развитии локальных программ для социальных категорий населения. С января 2022 года запускаем пилотный проект со сниженными ставками для социальных категорий населения в Архангельской области и постоянно будем расширять список регионов-участников», – добавил топ-менеджер ВТБ.
Ранее ВТБ подсчитал, что число российских семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечных кредитов, увеличится с нынешних 20 до 33% на горизонте 2025 года. Число совершенных сделок может вырасти за это время с 1,8 млн до 2,6 млн. Всего в период с 2022 по 2025 гг. взять ипотеку для покупки нового жилья смогут около 8 млн россиян.

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