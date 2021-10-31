Росстат зафиксировал вымирание населения Волгоградской области

Общество 31.10.2021 08:22
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31.10.2021 08:22
В Волгоградской области с января по сентябрь 2021 года умерли 32781 житель. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, за аналогичный период прошлого года этот показатель был гораздо ниже – 26496 умерших. Смертность к уровню аналогичного периода прошлого года составила 123,7%.При этом рождаемость в регионе также снизилась. Так, в январе-сентябре 2021 года в Волгоградской области родились 14501 человек. За девять месяцев прошлого года в регионе на свет появились 14581 ребенок. На основании сравнения данных о смертности и рождаемости естественная убыль населения в регионе в этом году достигла 18280 человек. За январь-сентябрь 2020 года естественная убыль была меньше - 11915 человек.
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