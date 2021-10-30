Аферистка с «прокаченным» персонажем разорила фанатку онлайн-игр из Волгограда





Фанатка онлайн-игры по мотивам турецкого сериала «Великолепный век» из Волгограда потеряла 75 тысяч рублей в погоне за «прокаченным» персонажем. Обманутая интернет-мошенницей 39-летняя волгоградка написала заявление в полицию, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Жительница Краснооктябрьского района рассказала, что в одной из социальных сетей ей написала неизвестная женщина и предложила купить ее аккаунт в онлайн-игре с высоким развитием персонажа. Фанатка согласилась на заманчивое предложение и перевела незнакомке свои сбережения на продиктованный банковский счет. Но вместо передачи прав на «прокаченный» аккаунт мошенница исчезла и перестала выходить на связь с волгоградкой.

С заявлениями о мошенничестве в полицию обратились еще несколько жителей Волгоградской области. У 55-летней волгоградки из Ворошиловского района украла с банковской карты 200 тысяч рублей лжебанковский работник, а 62-летней волжанке продали по почте тряпку и бумагу вместо валенок и шарфа. Еще одну жительницу Волжского лжеброкер убедил в переписке через Instagram инвестировать в торги на бирже 15 тысяч рублей и оборвал связь.

Полиция убедительно просит граждан не доверять незнакомцам, предлагающим легкий заработок в интернете, проверять рейтинг и профиль подозрительных пользователей в соцсетях и никому не сообщать данные своей банковской карты. Обо всех фактах противоправных действий необходимо незамедлительно сообщать по телефону 02.

Фото: LDProd, ru.depositphotos.com.