Аферистка с «прокаченным» персонажем разорила фанатку онлайн-игр из Волгограда

Расследования 30.10.2021 12:38
0
30.10.2021 12:38
Фанатка онлайн-игры по мотивам турецкого сериала «Великолепный век» из Волгограда потеряла 75 тысяч рублей в погоне за «прокаченным» персонажем. Обманутая интернет-мошенницей 39-летняя волгоградка написала заявление в полицию, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Жительница Краснооктябрьского района рассказала, что в одной из социальных сетей ей написала неизвестная женщина и предложила купить ее аккаунт в онлайн-игре с высоким развитием персонажа. Фанатка согласилась на заманчивое предложение и перевела незнакомке свои сбережения на продиктованный банковский счет. Но вместо передачи прав на «прокаченный» аккаунт мошенница исчезла и перестала выходить на связь с волгоградкой.
С заявлениями о мошенничестве в полицию обратились еще несколько жителей Волгоградской области. У 55-летней волгоградки из Ворошиловского района украла с банковской карты 200 тысяч рублей лжебанковский работник, а 62-летней волжанке продали по почте тряпку и бумагу вместо валенок и шарфа. Еще одну жительницу Волжского лжеброкер убедил в переписке через Instagram инвестировать в торги на бирже 15 тысяч рублей и оборвал связь.
Полиция убедительно просит граждан не доверять незнакомцам, предлагающим легкий заработок в интернете, проверять рейтинг и профиль подозрительных пользователей в соцсетях и никому не сообщать данные своей банковской карты. Обо всех фактах противоправных действий необходимо незамедлительно сообщать по телефону 02.
Фото: LDProd, ru.depositphotos.com.
Реклама
Приятель утонувшей в машине девушки предстанет перед судом в Волгоградской области30.10.2021 15:32
Расследования 30.10.2021 15:32
Суд отправил замглавы администрации Волжского под домашний арест30.10.2021 13:58
Расследования 30.10.2021 13:58
Дело ликвидатора скандальной Кировской свалки в Волгограде передали в суд30.10.2021 11:24
Расследования 30.10.2021 11:24
В Волгограде обвиняемого в терроризме подростка снова отправили в СИЗО29.10.2021 14:17
Расследования 29.10.2021 14:17
Шанс сохранить «Сосновый бор» в Волгограде растаял в Верховном суде РФ29.10.2021 12:26
Расследования 29.10.2021 12:26
Трех ростовчан осудят в Волгоградской области за махинации в интернете29.10.2021 10:53
Расследования 29.10.2021 10:53
Полиция проверяет волгоградский горпитомник из-за кладбища животных28.10.2021 16:54
Расследования 28.10.2021 16:54
Следователи раскрыли зверское убийство волгоградца на окраине города28.10.2021 16:26
Расследования 28.10.2021 16:26
Иностранца осудят за производство суррогатного алкоголя в Волгограде28.10.2021 11:59
Расследования 28.10.2021 11:59
Волгоградец зарубил топором спящего астраханского фермера и ограбил его28.10.2021 09:32
Расследования 28.10.2021 09:32
Мужчина в Волгоградской области обозвал свою бывшую ведьмой и поджег ее27.10.2021 11:43
Расследования 27.10.2021 11:43
Волгоградец собрал на даче незаконный арсенал оружия времен войны27.10.2021 09:16
Расследования 27.10.2021 09:16
В речпорту Волжского потушили пожар27.10.2021 08:39
Расследования 27.10.2021 08:39
Зловонное поле с гниющим луком под Волгоградом отравили нитратами26.10.2021 17:28
Расследования 26.10.2021 17:28
Семья в Волгограде попалась на многомиллионной афере с инвестициями26.10.2021 16:16
Расследования 26.10.2021 16:16
Реклама