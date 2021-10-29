Общество 29.10.2021 18:49
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29.10.2021 18:49
Цены на продукты питания в целом являются конкурентными, а продавцы, занимающих доминирующее положение на рынке, в Волгоградской области отсутствуют. Такой вердикт вынесло Волгоградское УФАС по итогам мониторинга цен на рынках и магазинах за 9 месяцев 2021 года, сообщил сегодня журналистам руководитель ведомства Роман Лучников.
Между тем, антимонопольная служба взяла на особый контроль цены на подсолнечное масло и сахар-песок, поскольку истек срок трехстороннего соглашения Минпромторга, Минсельхоза и торговых сетей о поддержке цен на эти продукты. УФАС также продолжает еженедельные проверки цен на овощи борщевого набора. Так, стоимость килограмма картофеля и капусты в магазинах колеблется в пределах от 34 до 50 и от 36 до 40 рублей.
Морковь, по данным антимонопольщиков, сейчас можно купить в сетевых магазинах за 26-34 рублей за килограмм. Однако руководителю УФАС Роману Лучникову удалось найти этот овощ гораздо дешевле. «Когда я на прошлой неделе был на рынке на Возрождении, там морковка на внешний вид выглядела отлично. Она стоила 10 рублей за килограмм, – рассказал он. – А паники по этой морковке было месяца полтора назад очень много. Та же картошка… регулярно хожу в эти торговые сети, покупаю картошку по 30-35 рублей, и нормальная она была, не гнилая. Да, может быть, не очень крупная, но она была».
Напомним, цены на плодоовощную продукцию в сентябре-октябре, по данным Волгоградстата и Центробанка, резко выросли по ряду причин. Жители Волгоградской области жаловались на рекордное подорожание картофеля, помидоров и огурцов. Летом с прилавков исчезали морковь и свекла. Согласно результатам мониторинга Волгоградстата за последнюю неделю, стоимость продуктов стабилизировалась, некоторые категории, такие как молочные продукты, и вовсе подешевели.
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