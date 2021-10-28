Волгоградстат зафиксировал снижение цен на молочные продукты

Общество 28.10.2021 12:10
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28.10.2021 12:10
В Волгоградской области за минувшую неделю незначительно снизились цены на молочную продукцию. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, сметана стоит теперь в среднем 232 рубля за кг., снижение составило около 2%. Более, чем на 1% подешевел и творог – средняя цена этого молочного продукта составила 319,39 рубля за кг. За минувшую неделю снизилась стоимость молока питьевого цельного стерилизированного жирностью 2,5-3,2% - почти на 1,5% (71,16 рубля за литр). А вот молоко питьевое пастеризованное подорожало на 0,4% - до 58,19 рублей за литр.Волгоградстат также зафиксировал снижение цен на сосиски – на 0,8% (335 рублей за кг), полукопченую колбасу – на 1,7% (423 рубля). Вареная колбаса подорожала на 0,18% - почти до 340 рублей за кг. Также в регионе на мизер подешевели крупы – гречка, рис. После продолжительного удорожания начали дешеветь некоторые овощи, в частности, на 1,14% упала средняя цена на помидоры (105,15 руб./кг), на 6,29% снизилась стоимость килограмма картофеля (39,90 руб.).
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