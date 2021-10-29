Трех ростовчан осудят в Волгоградской области за махинации в интернете

Расследования 29.10.2021 10:53
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29.10.2021 10:53
Камышинский городской суд рассмотрит уголовное дело трех жителей Ростовской области, обвиняемых в интернет-мошенничестве и пособничестве в нем. От махинаций ростовчан пострадали пятеро россиян, в том числе 55-летняя жительница Камышина, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По версии следствия, в декабре 2019 года 21-летний житель Ростовской области прочитал в одном из мессенджеров схему обмана людей через интернет-торговлю и рассказал о ней двум своим друзьям. Согласно схеме, на сайтах объявлений публиковались сообщения о продаже товаров по заманчиво низкой цене. Когда потенциальный клиент звонил, ему сообщали, что сначала нужно полностью оплатить товар безналичным расчетом, после чего его вышлют по почте.
Покупатели переводили деньги, и аферисты больше не выходили с ними на связь. На полученный преступным путем доход ростовчане покупали криптовалюту, часть которой оставляли себе, остальное перечисляли организатору схемы. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
Подобным образом обвиняемые обманули жителей Алтайского края, Волгоградской, Вологодской, Московской областей, Республики Татарстан. На след подозреваемых вышли полицейские Камышина благодаря оперативному обращению местной жительницы, оставшейся без товара и 37 тысяч рублей. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Фигуранты уголовного дела полностью признали свою вину и возместили ущерб. Им грозит до пяти лет колонии.
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