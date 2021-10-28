Происшествия

На стройплощадке школы в Волгограде нашли авиабомбу времен войны

Происшествия 28.10.2021 15:15
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28.10.2021 15:15


Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на стройплощадке школы-тысячника в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. Строители наткнулись на нее во время проведения земляных работ минувшим утром. У огороженной территории строительства выставлен пост охраны, в военкомат подана заявка на разминирование.
Напомним, школу на 1000 мест построят на улице Кузнецкой между домами №№26 и 30, напротив дома №37. Она станет третьей школой-тысячником в областном центре. Первая открыта в микрорайоне Родниковая долина, вторая возводится в Красноармейском районе.
Фото: из архива ГУ МЧС России по Волгоградской области.

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