Банк «Открытие» начинает прием заявок по госпрограмме льготного кредитования компаний малого бизнеса ФОТ 3.0
Экономика 26.10.2021 12:03 Новости компаний
0
26.10.2021 12:03 Новости компаний
С 26 октября банк «Открытие» запускает предварительный прием заявок по возобновляемой правительством РФ программе поддержки малого и среднего бизнеса ФОТ 3.0. По этой программе с ноября по декабрь 2021 года предприниматели смогут получить льготный кредит по ставке 3% годовых.
Программа доступна для предпринимателей и юридических лиц из пострадавших отраслей в соответствии со списком, утвержденным правительством РФ. Речь идет о компаниях, ранее получивших поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенных в реестр субъектов малого и среднего бизнеса после 1 июля 2020 года. Заявку на получение кредита в банке «Открытие» могут подать клиенты любого российского банка.
Cумма льготного кредита рассчитывается исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия. Причем первые полгода действия кредита заемщики освобождаются от уплаты процентов и основного долга.
Кредитные средства по возобновляемой программе ФОТ 3.0 можно использовать на финансирование любых расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам и платежи по действующим кредитным договорам.
Реклама
Бюджет Волгоградской области на 2022 год будет бездефицитным26.10.2021 18:09
Экономика 26.10.2021 18:09
Volkswagen Polo: причины популярности лифтбека в Волгограде26.10.2021 17:30
Экономика 26.10.2021 17:30
Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка»26.10.2021 16:41
Экономика 26.10.2021 16:41
Школьники по всему миру прошли «Урок цифры» более 3 миллионов раз26.10.2021 16:38
Экономика 26.10.2021 16:38
Банк «Открытие»: в следующем году рубль может укрепиться до 65-68 за доллар26.10.2021 16:32
Экономика 26.10.2021 16:32
ПСБ начал формировать предодобренные решения для клиентов в рамках нового этапа программы ФОТ 3.026.10.2021 15:34
Экономика 26.10.2021 15:34
Сбербанк расширил программу льготной ипотеки на строительство индивидуальных домов26.10.2021 14:53
Экономика 26.10.2021 14:53
Банк «Открытие» предоставил компаниям МСБ более 2,8 млрд рублей в рамках государственной программы «зонтичного» кредитования26.10.2021 13:28
Экономика 26.10.2021 13:28
ВТБ финансирует строительство жилого комплекса в Новороссийске на сумму более 3 млрд рублей26.10.2021 12:08
Экономика 26.10.2021 12:08
По итогам 9 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 71,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ26.10.2021 09:56
Экономика 26.10.2021 09:56
Объем средств под управлением ВТБ Private Banking достиг 3 трлн рублей26.10.2021 09:13
Экономика 26.10.2021 09:13
По улицам Волгограда проедет Патруль заботы25.10.2021 16:34
Экономика 25.10.2021 16:34
Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%25.10.2021 15:44
Экономика 25.10.2021 15:44
ВТБ: треть российских семей к 2025 году улучшат жилищные условия с помощью ипотеки25.10.2021 15:09
Экономика 25.10.2021 15:09
Банк «Открытие» подписал с «Арктик СПГ 2» дополнительное соглашение к кредитному договору25.10.2021 14:06
Экономика 25.10.2021 14:06
Реклама