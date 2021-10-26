Обрушившийся на юг России снегопад миновал Волгоградскую область





Снегопад, накрывший накануне Ставрополье, Адыгею, Карачаево-Черкессию и отдельные районы Краснодарского края, обошел стороной Волгоградскую область. После осадков в этих регионах сформировался снежный покров от 1 до 4 сантиметров, в горах легли настоящие снежные сугробы, сообщили в Центре «Фобос».

По данным синоптиков, вторжение зимы в южную часть страны произошло на полтора месяца раньше климатических сроков. Во вторник холодный фронт сместится в акваторию Каспийского моря, из-за чего погода испортится в Дагестане и Чечне. На юге тем временем сформируется антициклон, который принесет небольшое потепление. Теплые воздушные массы принесет из Азии и юго-восточный ветер – арктический холод отступит на северо-восток России. В южных районах страны благодаря этим потокам снова потеплеет до +20 градусов.

В Волгоградской области во вторник метеорологи Волгоградского ЦГМС прогнозируют +5…+10 градусов по Цельсию, северо-западный ветер 5-10 м/с, без осадков.