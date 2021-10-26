Обрушившийся на юг России снегопад миновал Волгоградскую область

Общество 26.10.2021 08:57
0
26.10.2021 08:57
Снегопад, накрывший накануне Ставрополье, Адыгею, Карачаево-Черкессию и отдельные районы Краснодарского края, обошел стороной Волгоградскую область. После осадков в этих регионах сформировался снежный покров от 1 до 4 сантиметров, в горах легли настоящие снежные сугробы, сообщили в Центре «Фобос».
По данным синоптиков, вторжение зимы в южную часть страны произошло на полтора месяца раньше климатических сроков. Во вторник холодный фронт сместится в акваторию Каспийского моря, из-за чего погода испортится в Дагестане и Чечне. На юге тем временем сформируется антициклон, который принесет небольшое потепление. Теплые воздушные массы принесет из Азии и юго-восточный ветер – арктический холод отступит на северо-восток России. В южных районах страны благодаря этим потокам снова потеплеет до +20 градусов.
В Волгоградской области во вторник метеорологи Волгоградского ЦГМС прогнозируют +5…+10 градусов по Цельсию, северо-западный ветер 5-10 м/с, без осадков.
Реклама
В Волгограде построят уникальную школу на 1280 мест26.10.2021 11:42
Общество 26.10.2021 11:42
Волгоградские налоговики из-за коронавируса меняют режим работы26.10.2021 11:14
Общество 26.10.2021 11:14
Волгоградцам выплатили рекордные суммы по больничным и на погребение26.10.2021 10:24
Общество 26.10.2021 10:24
Парад нечистой силы от trevel blog Elena Volkova*26.10.2021 09:54
Общество 26.10.2021 09:54
У жителей Волгоградской области все меньше шансов дожить до пенсии26.10.2021 09:30
Общество 26.10.2021 09:30
Сборы «Росгосстраха» в январе-сентябре 2021 года на 19% выше прошлогодних26.10.2021 09:00
Общество 26.10.2021 09:00
В Волгограде СК проверит информацию о высаженном из трамвая ребенке-инвалиде26.10.2021 08:24
Общество 26.10.2021 08:24
Волгоградские депутаты хотят упростить законодательство о памятниках25.10.2021 18:44
Общество 25.10.2021 18:44
От фастфуда до столовки: волгоградский общепит перешел на QR-коды25.10.2021 18:02
Общество 25.10.2021 18:02
Ученые МЧС предупредили о возросшем риске пожаров в Волгоградской области25.10.2021 17:30
Общество 25.10.2021 17:30
Четыре школы в Волгоградской области закрылись из-за вспышки ОРВИ25.10.2021 16:05
Общество 25.10.2021 16:05
Поселки в Волгоградской области соревнуются за подключение к 4G25.10.2021 15:44
Общество 25.10.2021 15:44
В Волгоградской области пройдут рейды для поиска непривитых25.10.2021 11:42
Общество 25.10.2021 11:42
Взять ипотеку просто: ВАИЖК десять лет решает жилищные проблемы волгоградцев25.10.2021 10:12
Общество 25.10.2021 10:12
Поисковики из Сочи подняли останки шестерых красноармейцев под Волгоградом25.10.2021 09:20
Общество 25.10.2021 09:20
Реклама