



Треть (34%) сотрудников ЮФО и Волгоградской области поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, 59% относятся к ней отрицательно, 8% - затруднились ответить. «За» обязательную вакцинацию чаще всего выступают топ-менеджеры, сотрудники строительной сферы, а также медики и фармацевты. Противников обязательной вакцинации больше среди рабочего персонала, сотрудников сферы туризма и гостеприимства, специалистов по персоналу, а также среди работников транспортной сферы. Таковы, сообщает ИА «Высота 102», результаты опроса, проведенного службой исследований крупнейшей российской платформы по поиску работы и подбору персонала Head Hunter.

Напомним, на минувшей неделе главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева расширила список профессий , работники которых должны привиться от коронавируса до 10 декабря. Уровень коллективного иммунитета в регионе, по данным федерального оперштаба, составляет 47,1%.

Среди не вакцинированных соискателей лишь 16% готовы сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. Причем доля мужчин немного выше, чем женщин. Говоря о профессиональных сферах, наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы среди представителей сферы продаж, маркетологов и управленцев.На обязательной вакцинации настаивает лишь каждая четвертая (26%) компания Южного федерального округа. Уже сделали прививку от коронавируса 49% опрошенных сотрудников региона. Половина работающих соискателей привились по собственному желанию, еще 7% - по настоянию работодателя. Среди не работающих доля привитых составляет чуть больше трети (39%).Интересно, что каждый пятый (19%) житель Южного федерального округа, находящийся в поиске работы, отметил, что во время собеседования потенциальные работодатели спрашивали сертификат о вакцинации или интересовались готовностью поставить прививку от коронавируса. Чаще всего это отмечали соискатели, ищущие работы в сфере туризма и гостеприимства, а также сотрудники сферы продаж.