Экономика 20.10.2021 10:43 Новости компаний
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20.10.2021 10:43 Новости компаний
Сбер доработал сервис удалённого открытия аккредитива для расчётов между физическими лицами в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Теперь все этапы открытия аккредитива как для плательщика, так и для получателя оформляются полностью онлайн, без посещения офиса.
Оформить аккредитив онлайн просто: банк создаёт заявление, которое отражается в СберБанк Онлайн плательщика. Плательщику остаётся войти в приложение, ознакомиться с условиями аккредитива и подтвердить его открытие. Получатель (физлицо), выбравший для получения счёт СберБанка, также увидит подробные условия по оформленному на него аккредитиву в СберБанк Онлайн (раздел «Сервисы» — «Прочие услуги» — «Аккредитивы»).
Плательщик и получатель уведомляются о статусе аккредитива по СМС на каждом этапе процесса: отслеживается поступление заявления, его оформление, получение банком необходимых документов для исполнения аккредитива. Кроме того, стороны предупреждаются о скором истечении срока аккредитива и обнаруженных расхождениях в документах для оплаты. Банк является гарантом: только при выполнении всех условий продавец получит деньги, а покупатель — товар или услугу.
"Аккредитивы становятся всё более востребованными, обеспечивая безопасные расчёты для обеих сторон сделки. И если раньше аккредитив в основном использовался в сделках с недвижимостью, то сейчас мы видим, что диапазон сделок значительно расширяется: например, производятся расчеты по договорам об оказании услуг, приобретению ценных бумаг и автомобилей, мировым соглашениям. С развитием сервиса за 2021 год количество аккредитивов, оформленных онлайн, увеличилось в 4 раза. Учитывая высокий спрос на онлайн, для удобства наших клиентов мы доработали сервис: сделали полностью дистанционным оформление аккредитива плательщиком и получение информации о нем получателем", - комментирует Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка.
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