Экономика

Банк «Открытие»: дальнейший рост котировок цветных металлов маловероятен

Экономика 19.10.2021 14:09
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19.10.2021 14:09


Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов прокомментировал ситуацию на рынке цветных металлов.
Котировки цветных металлов продемонстрировали существенный прирост по итогам прошлой недели на фоне резко увеличения опасений снижения объема предложения металла. На этой неделе они также остаются на высоких значениях. В частности, цены на медь по итогам торгов 18.10.2021 г. составили $10 196 за т (+11% к началу октября), цинка – $3 696/т (+24%), никеля – $19 997/т (+11%), алюминия – $3 168 (+12%).
Основным драйвером роста послужило быстрое снижение запасов металлов на биржах. Так, запасы меди на LME к концу прошлой недели снизились на 18% относительно 1 октября, никеля – на 7%, алюминия – на 10%. Энергетический кризис вынуждает останавливать плавильные предприятия (smelter) в Китае, что приведет к сокращению предложения металлов в краткосрочной перспективе. Снижение предложения уже привело к росту котировок алюминия и цинка до многолетних максимумов. Цена на медь по итогам прошлой недели выросла на 9,8% до $10 281 за т, продемонстрировав самый быстрый недельный прирост с конца 2016 г.
Международные группы по изучению цинка и меди (ICSG и ILZSG) сообщили, что рынки цветных металлов будут находится в профиците в 2022 г. При этом обе группы делают оговорку, что разворачивающийся энергетический кризис может оказать существенное влияние на перспективы рынка.
Производство алюминия в Китае снижается пятый месяц подряд и достигло уровня в 3,08 млн т в сентябре 2021 г. (-2,4% м/м и -2,1% г/г). Дефицит электроэнергии в стране привел к усилению давления на операционные показатели производства. Выпуск 10 цветных металлов в Китае (медь, алюминий, свинец, цинк и никель и др.) составил 5,23 млн т в сентябре 2021 г. (-1,2% м/м).
Тем не менее, дальнейший рост цен на цветные металлы маловероятен на фоне появления сообщений об убытках предприятий обработки цветных металлов. В частности, China Zhongwang Holdings Co., один из крупнейших в мире производителей изделий из алюминия, заявил о крупных убытках и трудностях в бизнесе из-за того, что цены на алюминий достигли максимума за последние 15 лет на Шанхайской бирже ($3 834 за т). Убытки обрабатывающего сектора могут снизить его операционную активность, что с учетом дефицита электроэнергии может оказать давление на спрос на металлы.

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