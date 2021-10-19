В Волгоградской области мечтают собрать 1 миллион тонн овощей

Общество 19.10.2021 12:17
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19.10.2021 12:17
624 тыс. тонн овощей открытого грунта и 49 тыс. тонн тепличной продукции — такой урожай уже получили аграрии волгоградского региона. На сегодняшний день убрано 82% посевных площадей, занятых овощными и бахчевыми культурами, работы продолжаются. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, лидером в сфере овощеводства является Городищенский район, где валовый сбор превысил 352 тыс. тонн. На втором месте — аграрии Среднеахтубинского района с показателем 65 тыс. тонн витаминной продукции.
Средняя урожайность овощных культур составила 447 ц/га. Волгоградские сельхозтоваропроизводители уже собрали порядка 309 тыс. тонн лука, 169 тыс. тонн моркови, более 33 тыс. тонн капусты, 11 тыс. тонн свеклы, более 60 тыс. тонн томатов и огурцов, порядка 54 тыс. тонн картофеля.
Сезон 2021 года сложился для овощеводов непросто: из-за холодной весны сев прошел в более поздние сроки, а дождливый сентябрь снизил темп уборочных работ. Несмотря на это аграрии планируют выйти на показатели прошлого года и собрать порядка 1 млн. тонн продукции.
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