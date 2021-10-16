Кривая заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области упорно идет вверх

Здравоохранение 16.10.2021 12:32
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16.10.2021 12:32
Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области составил 381 случай. Этот новый максимум с начала пандемии COVID-19, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Общее число случаев заболевания приблизилось к 98 тысячам. Количество смертей от ковида за сутки третий день подряд уменьшаются – сегодня опубликованы данные о 24 летальных случаях. Всего от осложнений коронавируса в Волгоградской области умерли 3154 человека.
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