Волгоградских дознавателей наградили за 12 тысяч раскрытых преступлений

Общество 16.10.2021 11:28
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16.10.2021 11:28
Более 12 тысяч уголовных преступлений с начала 2021 года раскрыли 227 сотрудников службы дознания ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Лучших дознавателей наградил почетными грамотами начальник регионального Главка, генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко в честь 29-й годовщины со дня основания службы.
Дознаватели расследуют преступления небольшой и средней тяжести, в том числе различные виды мошенничества. Они же вносят в органы власти, учреждения и различные предприятия представления об устранении нарушений, из-за которых стало возможным то или иное преступление. С начала 2021 года дознаватели внесли почти 4,8 тысяч таких представлений.
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