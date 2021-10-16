Волгоградских дознавателей наградили за 12 тысяч раскрытых преступлений





Более 12 тысяч уголовных преступлений с начала 2021 года раскрыли 227 сотрудников службы дознания ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Лучших дознавателей наградил почетными грамотами начальник регионального Главка, генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко в честь 29-й годовщины со дня основания службы.

Дознаватели расследуют преступления небольшой и средней тяжести, в том числе различные виды мошенничества. Они же вносят в органы власти, учреждения и различные предприятия представления об устранении нарушений, из-за которых стало возможным то или иное преступление. С начала 2021 года дознаватели внесли почти 4,8 тысяч таких представлений.