Мясо с бактериями продавали в магазинах Волгоградской области





Более чем в 30-ти пробах мяса из магазинов и рынков Волгоградской области специалисты Роспотребнадзора обнаружили вредные микроорганизмы. Уровень микробиологической загрязненности мясной продукции по итогам 9 месяцев 2021 года составил 6%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Санитарные врачи исследовали более 600 проб мяса и продукции из него. По показателям химической контаминации и физико-химическим показателям все образцы успешно прошли проверку. Продукты, в которых нашли вредные бактерии, сняли с продажи. Продавцов-нарушителей оштрафовали на общую сумму в 175 тысяч рублей.