СберБанк: Ипотечный заёмщик по ИЖС помолодел на два года





Спрос на ипотечные кредиты на индивидуальные дома, по данным СберБанка, продолжает расти. За восемь месяцев текущего года россиянам выдан 5631 кредит на 15,025 миллиарда рублей, что в 4,5 раза больше количественного показателя за аналогичный период прошлого года и в 4,25 раза — в суммарном. При этом, если в 2019 году средний возраст ипотечного заёмщика на ИЖС был 38 лет, в 2020 году возраст снизился почти до 37 лет, то сейчас средний возраст такого заёмщика составляет 36 лет.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «ДомКлик»: «СберБанк непрерывно работает над повышением доступности ипотечных программ для россиян. Недавно мы провели небольшое исследование, в ходе которого выяснили, что сейчас за ипотекой на индивидуальное строительство приходят более молодые люди, чем ещё несколько лет назад. И мы видим стабильную тенденцию к снижению возраста такого заёмщика на протяжении нескольких лет. Причём среди заёмщиков увеличивается доля тех, кто состоит в браке. В 2019 году таких было 76%, в 2020 году объём вырос до 82%, в этом году — 86%. А средний срок ипотеки на ИЖС растёт и составляет 19 лет по итогам выдач за январь-август 2021 года (год назад номинальный срок кредита на ИЖС составлял около 18 лет, а в 2019 году — 16 лет). Увеличение спроса на ипотеку на ИЖС связываем с запуском разных программ в банке, выгодными ставками и расширением государственных проектов поддержки данного направления».

Увеличивается вклад государственных программ в спрос на ипотеку на индивидуальные дома. В 2021 году по ним выдано почти 1,5 тысячи кредитов на 6,6 миллиардов рублей, что в объеме общего объема выдачи с начала года составляет 26% в количественном выражении и 44% - в суммарном. Это такие программы, как «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека» после расширения условий этой программы в 2021 году.

В СберБанке можно взять ипотеку в рамках программы «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» — на приобретение или строительство садового дома или дачи. Если дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как вторичная недвижимость, то он подходит под программу кредитования «Готовое жильё».

Кроме того, в 2021 году СберБанк запустил комплексное решение для реализации индивидуального жилищного строительства — проектное финансирование застройщика для строительства ИЖС с применением счетов эскроу и предложение льготных условия по ипотеке для покупателей жилья в этих объектах. Подать заявку на ипотеку на ИЖС можно дистанционно на сайте DomClick.ru.



