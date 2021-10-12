Экономика

СберБанк: Ипотечный заёмщик по ИЖС помолодел на два года

Экономика 12.10.2021 15:56 Новости компаний
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12.10.2021 15:56 Новости компаний


Спрос на ипотечные кредиты на индивидуальные дома, по данным СберБанка, продолжает расти. За восемь месяцев текущего года россиянам выдан 5631 кредит на 15,025 миллиарда рублей, что в 4,5 раза больше количественного показателя за аналогичный период прошлого года и в 4,25 раза — в суммарном. При этом, если в 2019 году средний возраст ипотечного заёмщика на ИЖС был 38 лет, в 2020 году возраст снизился почти до 37 лет, то сейчас средний возраст такого заёмщика составляет 36 лет. 
Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «ДомКлик»: «СберБанк непрерывно работает над повышением доступности ипотечных программ для россиян. Недавно мы провели небольшое исследование, в ходе которого выяснили, что сейчас за ипотекой на индивидуальное строительство приходят более молодые люди, чем ещё несколько лет назад. И мы видим стабильную тенденцию к снижению возраста такого заёмщика на протяжении нескольких лет. Причём среди заёмщиков увеличивается доля тех, кто состоит в браке. В 2019 году таких было 76%, в 2020 году объём вырос до 82%, в этом году — 86%. А средний срок ипотеки на ИЖС растёт и составляет 19 лет по итогам выдач за январь-август 2021 года (год назад номинальный срок кредита на ИЖС составлял около 18 лет, а в 2019 году — 16 лет). Увеличение спроса на ипотеку на ИЖС связываем с запуском разных программ в банке, выгодными ставками и расширением государственных проектов поддержки данного направления». 
Увеличивается вклад государственных программ в спрос на ипотеку на индивидуальные дома. В 2021 году по ним выдано почти 1,5 тысячи кредитов на 6,6 миллиардов рублей, что в объеме общего объема выдачи с начала года составляет 26% в количественном выражении и 44% - в суммарном. Это такие программы, как «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека» после расширения условий этой программы в 2021 году.
В СберБанке можно взять ипотеку в рамках программы «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» — на приобретение или строительство садового дома или дачи. Если дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как вторичная недвижимость, то он подходит под программу кредитования «Готовое жильё». 
Кроме того, в 2021 году СберБанк запустил комплексное решение для реализации индивидуального жилищного строительства — проектное финансирование застройщика для строительства ИЖС с применением счетов эскроу и предложение льготных условия по ипотеке для покупателей жилья в этих объектах. Подать заявку на ипотеку на ИЖС можно дистанционно на сайте DomClick.ru. 

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